Những chủ nhân tương lai tài năng - Bài cuối: Liên đội trưởng đa năng

TP - Hai đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc Nguyễn Hữu Minh Quang (Nghệ An) và Lê Ngọc Minh (Quảng Trị) là những Liên đội trưởng năng động, sáng tạo. Không chỉ học giỏi, các em là tấm gương về tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương.

Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc

Nguyễn Hữu Minh Quang, học sinh lớp 8A, hiện là Liên đội Trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Quang có niềm yêu thích với nhiều môn học và luôn khát khao được chinh phục các môn học như Toán, Tin học, Hoá học… Em giành giải Vàng đấu trường Toán học tỉnh Nghệ An 3 năm liên tục; giải Ba toàn quốc môn Toán tại Cuộc thi Olympic Stem; giải Vàng Cuộc thi sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022.

Mới đây, Quang giành cú đúp thủ khoa 2 môn Toán và Tin học kỳ thi học sinh giỏi huyện Thanh Chương. Một trong những giải thưởng để lại trong cậu học trò hiếu học Nguyễn Hữu Minh Quang nhiều cảm xúc là giải Nhất toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2024.

Quang kể, cậu là đại diện cho học sinh Trường THCS Tôn Quang Phiệt tham gia cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc vừa vui, vừa áp lực. Em đã chọn tác phẩm Bông sen vàng của nhà văn Sơn Tùng để chia sẻ nhân vật truyền cảm hứng. Bằng lối kể chuyện giản dị mà sâu lắng, nhà văn Sơn Tùng đã thể hiện thành công hình tượng Bác Hồ thời niên thiếu theo cha mẹ và anh trai vào kinh đô Huế đèn sách.

Sáng nay (15/5), tại Hà Nội, diễn ra Chương trình Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025. Đây là kỳ đại hội có số lượng đại biểu đông nhất. Trong số 500 đại biểu thiếu nhi tham dự đại hội có 47 em đoạt giải quốc tế; 95 em đoạt giải cấp Quốc gia; 244 em đoạt giải cấp tỉnh; 245 em đoạt giải cấp huyện; có 217 liên đội trưởng, 100 liên đội phó. Hầu hết các em đều được nhận bằng khen từ cấp huyện trở lên và có tới 248 em được nhận bằng khen cấp bộ và tương đương.

“Đọc tác phẩm, ta bắt gặp những cảnh tượng thấm đượm tình người, bắt gặp nét văn hóa cao đẹp trong gia phong, nơi trường lớp. Ta hiểu thêm về tuổi thơ đầy thăng trầm của Bác: lúc bình yên, hạnh phúc bên gia đình, lúc phải trải qua những đau thương, mất mát khi mẹ và em trai mất! Hình ảnh Bác Hồ thời niên thiếu được khắc họa không chỉ là một nhân vật văn học mà còn là một nhà văn hóa, danh nhân kiệt xuất được nuôi dưỡng từ thuở thiếu thời”, Minh Quang cho biết.

Quang đã lập đề cương, hoàn thiện kịch bản, và giới thiệu tác phẩm bằng video clip sinh động. “Em thực hiện các buổi quay phim giới thiệu tác phẩm Bông sen vàng giữa cái nắng gắt gần 40 độ của ngày hè nơi miền Trung nắng gió, tại nhiều địa điểm khác nhau như: Làng Sen - quê Bác, Nhà lưu niệm của Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ; ngôi nhà trí tuệ, thư viện trường THCS Tôn Quang Phiệt... Có lúc em xúc động rơi nước mắt”, Minh Quang nhớ lại. Sự nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng, tác phẩm của em đoạt giải Nhất cấp tỉnh và Quốc gia cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc.

“Khi đọc cuốn sách Bông sen vàng, em chợt nhận ra, yêu nước không đợi tuổi mà hãy yêu nước ngay từ hôm nay, yêu nước từ những điều bình dị nhất. Em hiểu rằng: "Ý chí - nỗ lực - quyết tâm chính là chìa khóa cho sự thành công". Từ kỉ niệm đó, em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của điều thứ 2 trong 5 điều Bác Hồ dạy: “Học tập tốt, lao động tốt". Em học được sự nỗ lực, vượt khó trong học tập và lao động để thành công”, Minh Quang chia sẻ.

Trong vai trò Liên đội trưởng, Quang luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia cũng như triển khai các hoạt động để lan toả giá trị tích cực. Với năng khiếu về Tin học, Quang đã lập một trang web riêng để tải các tác phẩm, tài liệu, bài giảng của thầy cô lên cho các bạn trong trường có thể vào khai thác, tìm hiểu, học tập.

Minh Quang kể, huyện Thanh Chương có một số trường học tại 2 xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn - xã tái định cư của đồng bào thuộc dự án Thủy điện Bản Vẽ. Học sinh ở đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Hằng năm, Quang triển khai các kế hoạch, vận động các bạn trong lớp, trong trường cùng quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập, đồng phục còn sử dụng được để trao tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học 2 xã nói trên.

“Những việc làm trên không chỉ giúp em rèn luyện bản thân mà còn góp phần xây dựng tập thể, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”, Minh Quang nói.

Lan tỏa tinh thần tự học

Lê Ngọc Minh, học lớp 8B, Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có năng khiếu về đàn, hát, hùng biện, tranh biện bằng tiếng Anh, tổ chức trò chơi.

Ngọc Minh đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc: Liên đội trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị, Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh và CLB Quyền Trẻ em liên đội trường THCS Trần Hưng Đạo. Ở nhiệm vụ nào, nữ sinh Quảng Trị cũng hoàn thành xuất sắc và truyền cảm hứng tới các bạn học sinh về tinh thần nỗ lực học hỏi, sự năng động, sáng tạo. Minh luôn tích cực, đi đầu trong các hoạt động phong trào của Chi đội, Liên đội, Thành Đoàn và Tỉnh Đoàn, như dẫn chương trình trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa ở trường; tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội khoẻ Phù Đổng; làm video tuyên truyền về Hát quốc ca tại địa chỉ đỏ, phòng chống Covid-19, hùng biện tiếng Anh về Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu…

Đặc biệt, Ngọc Minh là người đã truyền cảm hứng cho các bạn học sinh về tinh thần tự học. Cuối năm lớp 1, Minh học thêm tiếng Anh ở trung tâm, nhưng một năm sau, em nghỉ, và ở nhà tự học trên mạng qua các ứng dụng và hội, nhóm, cùng sự hỗ trợ của mẹ.

“Con tự nghe chương trình tiếng Anh bản ngữ tại nhà, nghe ca nhạc, xem phim bằng tiếng Anh, đọc sách một cách say sưa như một niềm đam mê. Nhờ đó, vốn từ vựng của con tăng lên và phát âm chuẩn hơn. Con tiến bộ rất nhanh, hơn 1 năm sau con đã có thể giao tiếp, tham gia các cuộc thi về Anh ngữ và đạt những giải thưởng đầu tiên”, chị Lê Thị Thu Hiền, mẹ Ngọc Minh chia sẻ.

Ngọc Minh có khả năng hùng biện và tranh biện tiếng Anh rất ấn tượng và chinh phục nhiều giải thưởng uy tín. Trong đó, Minh từng đoạt 1 cúp tranh biện, 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc tại cuộc thi The World Scholar's Cup (Cúp Học giả thế giới) năm 2023. Đây là một trong những cuộc thi về học thuật (bằng tiếng Anh) lớn nhất thế giới dành cho học sinh phổ thông từ 8 đến 18 tuổi. Cuộc thi kiểm tra kiến thức của học sinh ở các lĩnh vực chính trị, xã hội, khoa học, lịch sử, văn học, nghệ thuật thông qua các bài thi tranh biện, viết luận, thi trắc nghiệm cá nhân và đồng đội.

Với niềm đam mê tiếng Anh, Ngọc Minh được chọn làm leader (người dẫn đầu) của 2 CLB Tiếng Anh online cho trẻ em trên toàn quốc các năm 2022, 2023. Đặc biệt, em đã đứng ra mở CLB sinh hoạt tranh biện bằng tiếng Anh Debate4Teen cho các bạn học sinh cấp 2 tại Quảng Trị nâng cao kỹ năng giao tiếp, thuyết trình suốt 2 năm nay.

Minh ước mơ trở thành một chuyên gia hỗ trợ khả năng tự lập cho trẻ khuyết tật. Minh chia sẻ, em may mắn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động, trong đó những cuộc gặp gỡ, chuyến thiện nguyện tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị để lại trong em rất nhiều cảm xúc và trăn trở. “Ở đây, tuy các bạn có khiếm khuyết nhưng rất thân thiện, sáng tạo và hòa đồng. Các bạn dù đã là học sinh cấp hai, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tự chủ sinh hoạt, học tập và các hoạt động khác. Em mong muốn hỗ trợ học sinh khuyết tật để các bạn ấy có những kĩ năng cần thiết có thể làm việc, sống tự lập sau này”, Ngọc Minh chia sẻ.

Theo Minh, để trở thành một chuyên gia hỗ trợ trẻ khuyết tật là điều không đơn giản, đòi hỏi sự đồng cảm, sẻ chia, yêu thương và kỹ năng, kiến thức tốt. “Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt, để có thể trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ giúp những bạn kém may mắn có cuộc sống tự lập, và tương lai tốt đẹp hơn”, Ngọc Minh nói.