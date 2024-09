Công an TP. Hà Nội nói về đề xuất hỗ trợ cảnh sát PCCC, CSHS và An ninh nội địa

TPO - Chính sách hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC, CSHS và An ninh nội địa thể hiện sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với các lực lượng lao động đặc thù, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Công an thành phố.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về việc chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) và lực lượng An ninh nội địa trên địa bàn thành phố.

Theo đề xuất, thành phố sẽ hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC, CSHS và An ninh nội địa thuộc Công an thành phố mỗi tháng 3,6 triệu đồng/người; Lực lượng trinh sát hình sự công an cấp xã 1,8 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 122 tỷ đồng/năm, từ nguồn ngân sách thành phố.



Về đề xuất trên, Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện nay 80% cán bộ chiến sỹ công an thành phố trong đó có Cảnh sát PCCC, CSHS và An ninh nội địa đang công tác trong các lĩnh vực, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Ngoài ra, đa phần các lực lượng thuộc Công an thành phố đều làm việc ngoài giờ, làm việc ban đêm nhưng lại không được hưởng tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm.

Theo Công an TP. Hà Nội, Cảnh sát PCCC là lực lượng nòng cốt trong công tác chữa cháy, CNCH nhưng chưa được hưởng chế độ hỗ trợ của thành phố. Tương tự, lực lượng An ninh nội địa cũng chưa được hưởng hỗ trợ của thành phố.

Duy nhất, chỉ có 72 đồng chí CSHS được hỗ trợ của thành phố với mức từ 150.000 đồng/tháng đến 300.000 đồng/tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 72 cán bộ chiến sỹ CSHS là 178 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ cũng bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập.

Cụ thể, số CSHS được hỗ trợ chỉ chiếm 3,34% số cán bộ chiến sỹ lực lượng CSHS được hưởng. Còn trinh sát hình sự thuộc công an cấp huyện, công an cấp xã chưa được hỗ trợ dù cùng tính chất công việc. Ngoài ra, cán bộ chiến sỹ lực lượng CSHS được bổ nhiệm điều tra viên, cán bộ điều tra cũng chưa được hỗ trợ dù công tác điều tra là công việc khó, nguy hiểm. Đó là chưa kể mức hỗ trợ như hiện tại không còn phù hợp khi chỉ số tiêu dùng hàng năm đều tăng và lương cơ sở đã tăng lên 2.340.000 đồng.

Hơn nữa, mô hình tổ chức của Phòng CSHS thuộc Công an thành phố đã được điều chỉnh theo Quyết định số 4848/QĐ-BCA ngày 10/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, một số lực lượng trinh sát hình sự không được tổ chức đơn vị chuyên trách mà bị giải thể và sáp nhập vào các đội khác nên việc hỗ trợ nhiều mức đối với các loại trinh sát hình sự không còn phù hợp.

Theo Công an TP. Hà Nội, nếu ban hành chính sách hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC, CSHS và An ninh nội địa thuộc Công an thành phố và công an cấp huyện với mức 3,6 triệu đồng/tháng và cán bộ chiến sĩ lực lượng CSHS thuộc Công an cấp xã mức 1,8 triệu đồng/người/tháng thì tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là 122 tỷ đồng/năm.

Việc ban hành chính sách này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, tạo môi trường xã hội ổn định, lành mạnh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chính sách hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC, CSHS và An ninh nội địa thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với các lực lượng lao động đặc thù, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Công an thành phố.

Ngoài ra, sẽ góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng trên trong công tác chuyên môn, tâm huyết với công việc đang làm.

Dự kiến, đề xuất mức chi hỗ trợ các lực lượng Cảnh sát PCCC, CSHS và An ninh nội địa trên địa bàn thành phố sẽ được UBND TP. Hà Nội trình HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm.