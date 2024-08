Hà Nội: Xem xét hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC, CSHS và An ninh nội địa mỗi tháng 3,6 triệu đồng

TPO - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về việc hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC, CSHS và An ninh nội địa mỗi tháng 3,6 triệu đồng/người, với tổng kinh phí dự kiến 122 tỷ đồng. Đề xuất này sẽ được xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố.

UBND TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang lấy ý kiến về việc chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) và lực lượng An ninh nội địa trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP. Hà Nội, Công an thành phố có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô - Trung tâm chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế. Áp lực công việc đối với cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội rất lớn, tính chất công việc phức tạp hơn nhiều so với công an các tỉnh, thành khác.

Trong khi đó, Thủ đô là nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, mức sống cao hơn các địa phương khác. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân hằng năm đều tăng so với các năm trước và tình hình trượt giá tại Thủ đô, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì thế, ngoài giờ làm việc các chiến sỹ phải làm thêm ở các lĩnh vực khác hoặc xin thôi phục vụ trước hạn tuổi để làm công việc khác có thu nhập cao hơn. Cụ thể, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 15/6/2024 cho thấy, Công an thành phố có 1.044 đồng chí thôi phục vụ trước hạn tuổi. Trong đó, 309 đồng chí nghỉ hưu trước hạn tuổi, 701 đồng chí xuất ngũ, 34 đồng chí chuyển ngành.

Ngoài ra, đa phần các lực lượng thuộc Công an thành phố đều làm việc ngoài giờ, làm việc ban đêm, thời gian làm việc đều vượt quá thời gian làm việc theo quy định .

Theo Công an TP. Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 813 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát PCCC&CNCH, 2.115 đồng chí CSHS và 362 đồng chí thuộc lực lượng An ninh nội địa.

Theo UBND TP. Hà Nội, lực lượng cảnh sát PCCC là lực lượng nòng cốt trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhưng chưa được hưởng chế độ hỗ trợ của thành phố. Tương tự, lực lượng An ninh nội địa cũng chưa được hưởng hỗ trợ của thành phố. Duy nhất, chỉ có 72 đồng chí CSHS được hỗ trợ của thành phố với mức từ 150.000 đồng/tháng đến 300.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ cũng bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập.

Do đó, UBND TP. Hà Nội đề xuất hỗ trợ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát Hình sự, lực lượng An ninh nội địa thuộc Công an thành phố, công an cấp huyện mức 3.600.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSHS thuộc công an cấp xã mức 1.800.000 đồng/người/tháng.

Dự kiến, kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trên là 122 tỷ đồng/năm, được trích từ ngân sách thành phố.

Sau khi tổng hợp ý kiến, UBND TP.Hà Nội sẽ trình HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 18) của HĐND thành phố.