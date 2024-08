Sở Tài nguyên, Công an Hà Nội xác minh nhóm đối tượng 'thổi giá' đất nền ngoại thành qua các phiên đấu giá

TPO - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội cho biết, hiện Sở đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ việc một nhóm đối tượng đi "kích sóng" đất nền.

Một lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, việc đấu giá đất vùng ven do các huyện thực hiện có giá cao vọt lên so với giá mặt bằng chung của thị trường, thậm chí có nơi gấp từ 2 - 3 lần. Hiện Sở đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ việc một nhóm đối tượng đi "kích sóng" đất nền.

"Công tác đấu giá đất do các địa phương tự tổ chức, tuy nhiên có vài phiên giá trúng cao vọt nên Sở chủ động vào cuộc nắm tình hình. Chúng tôi đang đợi thời điểm đến hạn nộp tiền trúng đấu giá để xem tình hình cụ thể thế nào. Việc "thổi giá", tạo sóng sẽ khiến đất nền xung quanh khu vực đấu giá bị đẩy lên, khiến thị trường BĐS không được phát triển bình thường, lành mạnh", vị lãnh đạo Sở TNMT Hà Nội nói và nhìn nhận đa số khách hàng tham gia đấu giá đất nền không phải do nhu cầu thật, có dấu hiệu liên kết hội nhóm vì động cơ gì đó.

Trước đó, ngày 28/7, huyện Đan Phượng tổ chức đấu giá 85 lô đất ở các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình, có 1.252 bộ hồ sơ nộp vào tham gia đấu giá. Kết quả, có lô đất tại xã Hạ Mỗ được trả giá lên đến 99,2 triệu đồng/m2 khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Tiếp đó, phiên đấu giá 68 lô đất ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai nóng không kém tại huyện Đan Phượng khi có tới 7.000 bộ hồ sơ do khoảng 1.600 người nộp vào tham gia trả giá.

Kết thúc phiên đấu giá, lô đất góc có giá trúng cao nhất là hơn 100,5 triệu đồng/m2. Hầu hết các lô đất có giá trúng từ trên 80 - 90 triệu đồng/m2, lô trúng thấp nhất là 63,5 triệu đồng/m2. So với giá khởi điểm, giá các lô trúng cao gấp 5 - 8 lần.

Gần đây nhất, tại "chảo lửa" đấu giá 19 lô đất ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức tục nóng hơn nữa khi có hơn 700 hồ sơ nộp vào tham gia trả giá.

Cuộc đấu giá đất tại huyện Hoài Đức này kéo dài từ 9 giờ sáng 19/8 đến 4 giờ 30 phút rạng sáng 20/8 mới ngã ngũ sau 9 vòng đấu. Giá trúng đấu giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng/m2 đối với LK03-12 là thửa ở góc, có 3 mặt tiền, rộng hơn 113 m2; tổng giá trị lên đến hơn 15 tỉ đồng. So với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng, lô đất này được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần.

2 lô đất có giá trúng đấu giá cao thứ 2 là LK03-6 và LK04-6 lên đến 127,3 triệu đồng/m2. 14 lô còn lại có giá trúng đấu giá từ 97,3 - 121,3 triệu đồng/m2. Có 2 lô trúng có giá đấu giá thấp nhất cũng lên đến 91,3 triệu đồng/m2.