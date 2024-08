Đề nghị Công an Hà Nội giải quyết tố cáo ‘vẽ’ dự án để chiếm đoạt tài sản

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, trú tại số 2 Lê Hồng Phong, phường 4 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; hiện tạm trú tại B4207, The Matrix One, đường Lê Quang Đạo (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tố cáo sự việc: Qua người quen, bà Hoàng Anh được giới thiệu bà V. là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Giữa năm 2022, bà V. rủ bà Hoàng Anh góp vốn đầu tư mua đất theo một dự án tại tỉnh Hòa Bình. Để thực hiện dự án, bà V. cho biết phải thành lập công ty nên bà Hoàng Anh cần góp vốn 20% cổ phần, và đó là 20% tiền đầu tư của bà Hoàng Anh vào dự án này. Bà Hoàng Anh đã chuyển khoản 3 tỷ đồng cho bà V. để góp vốn, sau đó bà V. lập một công ty có địa chỉ tại Hà Nội. Một thời gian sau, bà Hoàng Anh vẫn không biết dự án mua đất tại tỉnh Hòa Bình cụ thể thế nào, nên hỏi thì bà V. lần lữa không trả lời. Sau nhiều lần hỏi vẫn chưa được đáp ứng, bà Hoàng Anh ngờ rằng dự án chỉ được “vẽ” ra, nên yêu cầu bà V. trả lại tiền góp vốn. Bà V. đã chuyển trả bà Hoàng Anh 500 triệu đồng, hứa 6 tháng sau sẽ trả nốt số tiền còn lại. Khi quá hạn không được trả tiền, bà Hoàng Anh hối thúc thì bà V. nói do khó khăn tài chính nên sẽ trả dần mỗi tháng 300 triệu đồng. Bà Hoàng Anh đành đồng ý, nhưng sau đó bà V. lại rút mức trả xuống 100 triệu đồng mỗi tháng. Bà Hoàng Anh không đồng ý, sau đó không được bà V. trả tiền.

Từ khi không được trả tiền, bà Hoàng Anh nhiều lần gọi điện thoại nhưng bà V. không nghe máy, sau đó chặn điện thoại của bà. Lúc này, bà Hoàng Anh tìm hiểu mới biết tại tỉnh Hòa Bình không có dự án nào như bà V. đã nói. Thấy thấy đây dự án “ma” được “vẽ” ra để lừa mình, bà Hoàng Anh tìm bà V. nhưng không được. Sau đó, bà Hoàng Anh được biết một số người cũng bị bà V. lừa như mình với số tiền nhiều tỷ đồng, nên tố cáo sự việc.

Ngày 8/8/2024, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) có văn bản (số 1661) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Thông tư Liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC (ngày 29/12/2017) quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố - Cục Cảnh sát Hình sự chuyển đơn trên đến Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả đến Cục Cảnh sát Hình sự và người có đơn được biết.

2. Đơn của ông Mai Văn Ba, trú tại ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) kiến nghị sự việc: Trước đây, gia đình ông Ba đã mua mảnh đất tại địa phương nên trồng cây, chăn nuôi trên mảnh đất này. Gần đây, ông Huỳnh Thanh Liêm, cán bộ thị trấn Vĩnh Thạnh đã xuống đo đo đạc phần đất nói trên vì cho rằng ông Ba đã vi phạm đất công, nên ông Ba tố cáo ông Liêm đã lợi dụng quyền hạn để làm việc này. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, gần đây UBND thị trấn Vĩnh Thạnh có văn bản trả lời (đồng thời gửi kèm Thông báo số 132, ngày 25/3/2024) về việc giải quyết sự việc trên. Các văn bản trả lời cho biết, sau khi nhận được tố cáo của người dân về việc ông Ba vi phạm đất công, ngày 6/11/2023, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo ông Huỳnh Thanh Liêm phối hợp với Trưởng ấp Vĩnh Tiến xuống thực địa xác minh. Khi thấy ông Ba đang trồng cây, chăn nuôi trên phần đất mương lạng (phần đất đã giao cho UBND thị trấn Vĩnh Thạnh quản lý theo quyết định số 922 (ngày 28/4/2010) của UBND huyện Vĩnh Thạnh và quyết định số 2694 (ngày 30/9/2010) của UBND thành phố Cần Thơ), ông Liêm đã yêu cầu dừng việc làm này nhưng ông Ba không chấp thuận. Sau đó, ông Liêm đã phối hợp với một số cán bộ chức năng đến đo đạc phần đất UBND thị trấn Vĩnh Thạnh quản lý, nhưng ông Ba cho rằng việc làm này là vi phạm đến đất của gia đình ông nên tố cáo sự việc. Trước sự việc này, UBND thị trấn Vĩnh Thạnh kết luận, việc ông Huỳnh Thanh Liêm thực hiện có sự thống nhất và chỉ đạo của UBND thị trấn, nên việc ông Ba tố cáo ông Liêm cố tình tới đo đạc đất là tố cáo sai.

3. Đơn của bà Huỳnh Thị Hồng Nhị, trú tại 94/26/82 Phù Đổng, tổ 15 phường Phù Đổng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) kiến nghị sự việc: Ngày 12/4/2021, tại bản án (số 117) xử phúc thẩm về “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên án đất tranh chấp thuộc về nguyên đơn (bà Nhị là bị đơn) là chưa đúng với thực tế, nên đề nghị được xử giám đốc thẩm nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 18/7/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (KSNDTC) có văn bản (số 119853) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Trước đây, bà Nhị đã có đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án số 117, Viện KSNDTC đã có thông báo (số 184, ngày 9/6/2022) về việc không kháng nghị bản án trên. Căn cứ theo quy định tại điều 352 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015, bà Nhị có quyền làm đơn đề nghị Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao xem xét bản án trên theo thủ tục tái thẩm. Cùng đơn đề nghị, bà cần gửi kèm bản án trên và các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho đề nghị của mình.