Sở GD&ĐT Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày mai

TPO - Để đảm bảo an toàn trước mưa bão phức tạp, tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày mai, 6/10.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã, các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc nghỉ học ngày 6/10.

Phụ huynh Hà Nội vượt ngập đưa con đi học ngày 30/9. Ảnh: Trọng Tài

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thực hiện Công điện số 1753/CĐ-BGDĐT ngày 2/10 của Bộ GD&ĐT về việc khắc phục hậu quả Bão số 10 và chủ động ứng phó Bão số 11; Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 4/10 của UBND thành phố về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tiếp theo Công văn số 4019 ngày 3/10 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chủ động ứng phó cơn bão số 11 và theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống linh hoạt trong dạy và học; thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở GD&ĐT (qua phòng Chính trị, tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên) để xử lý theo quy định.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu các nhà trường theo dõi chặt chẽ tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 11, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ tình hình thời tiết, các đơn vị chủ động rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp điều kiện nhà trường; rà soát hệ thống cây xanh; có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại gây ra.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình và chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu, trước các diễn biến của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp,…

Sở cũng lưu ý các nhà trường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Các nhà trường cũng cần thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia hoạt động tại địa phương. Nhà trường chủ động tổ chức vệ sinh khử khuẩn, khắc phục úng ngập bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh, giáo viên.