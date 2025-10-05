Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chủ tịch Hà Nội: Cho học sinh nghỉ học phải căn cứ vào thông tin rõ ràng, tránh gây hoang mang

Trần Hoàng
TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các sở ngành rút kinh nghiệm trong ứng phó với bão số 11. Trong đó cần tăng cường chất lượng dự báo để giúp chính quyền chủ động đưa ra phương án ứng phó.

Chiều 5/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 11.

Tại cuộc họp, các đơn vị, sở ngành, phường xã đã báo cáo chi tiết phương án ứng phó với bão số 11.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Trung ương và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều công điện, đặc biệt là công điện mới nhất của Chủ tịch UBND TP, nêu rõ các nhiệm vụ cần triển khai khẩn trương để khắc phục hậu quả bão số 10 và sẵn sàng ứng phó bão số 11.

Trong đó, đối với khu vực nội thành, trọng tâm là xử lý ngập úng, cây đổ, điều tiết giao thông và xác định đầu mối rõ ràng giữa các lực lượng để bảo đảm phản ứng nhanh, hiệu quả.

Ở khu vực ngoại thành, cần tập trung kiểm tra hệ thống đê điều, bờ bao, bảo đảm an toàn sản xuất, điện sinh hoạt và xử lý các điểm ngập úng nặng. Việc phân công nhiệm vụ hiện còn mỏng, do đó cần kiện toàn lực lượng, phối hợp tốt để xử lý dứt điểm các tình huống.

Ông Quyền cũng đề nghị các sở ngành phối hợp với cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ đến người dân để ổn định tâm lý, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai.

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cơn bão số 10 có lượng mưa rất lớn và dồn dập, gây ngập úng trên diện rộng, vượt mức lịch sử tại nhiều điểm trong nội đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động của thành phố. Tuy vậy, nhờ chỉ đạo quyết liệt từ Thành ủy, UBND TP cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang, công tác khắc phục được triển khai nhanh chóng, cơ bản kiểm soát tốt tình hình.

Tuy nhiên, ông Trần Sỹ Thanh lưu ý một số vấn đề trọng tâm cần rút kinh nghiệm trong việc ứng phó cơn bão số 11. Trong đó, về công tác dự báo và truyền thông: phải tăng tần suất, chất lượng bản tin dự báo và cập nhật tình hình thời tiết mang tính đặc thù đô thị để giúp chính quyền chủ động đưa ra phương án ứng phó. "Ví dụ, quyết định cho học sinh nghỉ học phải căn cứ vào thông tin rõ ràng, kịp thời để tránh gây hoang mang", ông Thanh nhấn mạnh.

Qua cơn bão số 9 và số 10, việc vận hành hệ thống “4 tại chỗ” bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, một số tình huống phát sinh như mất điện, tê liệt giao thông, gián đoạn thông tin liên lạc… vẫn đặt ra yêu cầu hoàn thiện kịch bản điều hành trong tình huống khẩn cấp, kể cả khi viễn thông bị tê liệt.

Cùng với đó, tăng cường cơ chế phối hợp giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận trong việc xả lũ, vận hành hồ chứa, điều tiết hệ thống thủy lợi. Các địa phương phải chủ động kết nối, không chờ chỉ đạo từ trên xuống. Lực lượng công an, quân đội, ngành xây dựng, thoát nước, nông nghiệp, giáo dục đã phản ứng rất nhanh, hỗ trợ sơ tán, cứu hộ và bảo đảm an toàn cho người dân - đặc biệt là học sinh. Cần minh bạch, thống nhất đầu mối thông tin, tránh tình trạng hiểu nhầm, đổ lỗi, gây áp lực không cần thiết...

Trần Hoàng
