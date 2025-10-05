Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn ứng phó bão số 11

Thái Lâm
TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Ngày 5/10, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ từ cơn bão số 11.

img-9329.jpg
Tàu thuyền neo đậu tại đặc khu Phú Quý.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị cần nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của đợt mưa lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu vực đã chịu thiệt hại do ngập lụt, lở đất những ngày qua. Các địa phương phải chủ động phương án sơ tán dân, triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Ưu tiên bảo vệ an toàn tàu thuyền, phương tiện trên biển, ven biển, hồ đập, công trình hạ tầng, cơ sở giáo dục, y tế, vùng nuôi trồng thủy sản và sản xuất kinh doanh. Lực lượng, vật tư, phương tiện phải luôn sẵn sàng theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực ban, giám sát, tổng hợp báo cáo thiệt hại và tham mưu các phương án xử lý. Sở Xây dựng, Sở Công Thương phải đảm bảo an toàn hệ thống điện, hồ đập thủy điện, vận tải và sản xuất công nghiệp.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng liên tục cập nhật dự báo, cảnh báo khu vực nguy cơ cao; Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tăng cường thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Ngoài ra, các đơn vị quản lý hồ, đập thủy lợi, thủy điện được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc vận hành, có phương án bảo vệ hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Thái Lâm
