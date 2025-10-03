Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hải Phòng lên phương án ứng phó bão Matmo

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo cơn bão Matmo có hướng di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ rồi về vùng biển Hải Phòng, lực lượng chức năng thành phố đã lên phương án, hướng dẫn các xã, phường, đơn vị liên quan triển khai biện pháp ứng phó từ sớm.

Đài khí tượng thủy văn Hải Phòng thông tin, khoảng 7h ngày 3/10 tâm bão số 11 (Matmo) ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Đông (Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h.

bao-so-11.jpg
Cơn bão số 11 và hướng di chuyển theo dự báo.

Dự báo, 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước diễn biến cơn bão số 11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đề nghị các xã, phường, sở ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão Matmo.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cảnh báo lũ lụt, hỗ trợ người dân sơ tán tài sản

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn Hải Phòng, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, ngày 2/10 mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại và sông Kinh Thầy tại bến Bình đều vượt mức báo động 2. Mực nước tại sông Thái Bình tại Cát Khê, sông Luộc tại Chanh Chử và sông Văn Úc tại Trung Trang đang ở mức báo động 1 và dưới mức báo động 2.

lut-3.jpg
Lực lượng công an, quân sự phường Hải Dương hỗ trợ người dân ven sông sơ tán tài sản, vật dụng thiết yếu.

Dự báo, mực nước trên sông Luộc tại Chanh Chử, sông Văn Úc tại Trung Trang tiếp tục lên chậm, có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 2.

Mực nước trong các sông đang ở mức cao gây ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, các hoạt động giao thông, công trình nuôi trồng thủy sản trên các sông và sản xuất nông nghiệp ven sông. Do đó, cần đề phòng nguy hiểm, sạt lở những đoạn đê xung yếu.

Trước tình hình mực nước sông Thái Bình dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại vùng ven sông thuộc địa bàn phường Hải Dương, nhiều hộ dân không kịp di chuyển, tài sản có nguy cơ bị cuốn trôi, hư hại.

Công an phường Hải Dương đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng quân sự phường và các đơn vị liên ngành triển khai công tác hỗ trợ người dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn.

Các đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng để tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc, tài sản, vật dụng thiết yếu.

lut-1.jpg
lut-2.jpg
Công an xã Hợp Tiến hỗ trợ người dân sơ tán tài sản do ngập lụt ven sông Kinh Thầy.

Tương tự, Công an xã Hợp Tiến đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị xuống các hộ dân nuôi cá lồng ven sông Kinh Thầy trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia cố khu vực nuôi trồng thủy sản và triển khai biện pháp ngăn nước dâng xâm lấn.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #bão số 11 #bão Matmo #cứu hộ cứu nạn #cảnh báo lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục