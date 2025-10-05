Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp ứng phó bão số 11

TPO - Đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải và phường Đồ Sơn (Hải Phòng) đồng loạt khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên địa bàn trước giờ cơn bão số 11 đổ bộ đất liền.

Ông Trần Văn Quân – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng chống bão số 11 với các sở ngành, xã phường, đặc khu trên địa bàn.

Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Hải Phòng, bão số 11 (Matmo) đang suy yếu, dự báo bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hải Phòng sức gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, lượng mưa dao động từ 70-150mm.

Các đơn vị, địa phương đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.603 phương tiện/4.481 lao động, 271 lồng bè/233 lao động đang hoạt động, neo đậu biết diễn biến của bão chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng triển khai các biện pháp phòng chống bão số 11 tới các sở ngành, xã phường, đặc khu.

Ông Trần Văn Quân – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, các sở ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố kiểm đếm, yêu cầu tất cả các tàu cá, phương tiện thủy nội địa vào nơi tránh trú an toàn trước giờ bão đổ bộ, hoàn thành trước 12h ngày 5/10.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND Đặc khu Cát Hải cho biết, địa phương đã kích hoạt các tổ công tác đặc biệt ứng trực 24/24 tại đảo Cát Bà và đảo Cát Hải cho đến khi hết bão số 11.

Xây dựng phương án di dời người dân khu vực xung yếu ở ven biển, ô lồng nuôi trồng thủy sản, chòi canh... về nơi tránh trú an toàn. Kiểm soát người dân và du khách, phương tiện thủy.

Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức lực lượng hỗ trợ cẩu tàu thuyền ngư dân lên đảo tránh bão.

Lực lượng biên phòng sắp xếp tàu thuyền về nơi neo đậu, lồng bè thủy sản, kinh doanh dịch vụ, tập trung hỗ trợ sơ tán người dân, tuyệt đối không để người trên các tàu thuyền, lồng bè trong thời gian bão đổ bộ, sóng to, gió lớn.

Đặc khu Bạch Long Vĩ tính đến sáng 5/10, có 124 tàu thuyền hoạt động, neo đậu tại địa bàn. Trong đó, 50 tàu đã được cẩu lên đảo, 28 tàu đã neo đậu tại âu cảng và 46 phương tiện đang hoạt động trên biển.

Địa phương đã giao lực lượng bộ đội biên phòng thông tin, kêu gọi tàu thuyền trên biển về nơi tránh bão. Quản lý chặt phương tiện đang neo đậu trong âu cảng, phối hợp với Trạm rada 490 tiếp tục liên lạc, thông báo, kêu gọi chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển về nơi tránh bão.

Đồng thời, sẵn sàng phương tiện, nhân lực, vật lực sơ tán người dân khu vực xung yếu, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.



UBND phường Đồ Sơn huy động lực lượng dọn rác thải trôi dạt trên bãi tắm 295 trước giờ bão 11 đổ bộ.

Tại Đồ Sơn, trước khi bão số 11 đổ bộ, khu vực bãi biển 295 ghi nhận lượng lớn rác thải, bèo và vật liệu trôi dạt từ biển và cửa sông về gây ảnh hưởng cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có gió mạnh, sóng lớn.

Trước diễn biến này, UBND phường Đồ Sơn đã huy động các lực lượng liên ngành tổ chức thu gom, dọn dẹp toàn bộ rác thải và vệ sinh môi trường dọc bãi biển.