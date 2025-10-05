Quảng Ninh, Ninh Bình cấm biển ứng phó bão số 11

TPO - Từ 8h ngày 5/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, tạm dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển để ứng phó bão số 11. Việc dừng cấp phép sẽ kết thúc khi có Bản tin cuối cùng về cơn bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa 5/10 bão số 11 bắt đầu ảnh hưởng khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó có Quảng Ninh. Để bảo đảm an toàn, Sở đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa và UBND các địa phương ven biển dừng cấp phép cho các phương tiện ra khơi.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông báo, kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh được xem xét cho chạy về nơi tránh trú, neo đậu an toàn và hoàn tất trước 12h ngày 5/10. Những hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh tạm ngừng từ 8h ngày 5/10 cho đến khi cơ quan chức năng phát hành Bản tin cuối cùng về bão số 11.

Quảng Ninh hiện có hơn 6.200 tàu cá cùng khoảng 500 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long. Toàn tỉnh có 11 khu neo đậu, 5 khu đã công bố đủ điều kiện tiếp nhận tàu tránh trú bão. Tính đến 6h sáng 5/10, các lực lượng chức năng hướng dẫn tàu thuyền di chuyển an toàn, cập nhật thông tin liên lạc và chấp hành lệnh cấm biển cho đến khi có thông báo.

Ninh Bình cấm biển để ứng phó bão số 11

Tàu thuyền neo động tại sông Ninh Cơ, Ninh Bình. Ảnh: Công Hướng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chính quyền các cấp theo dõi sát tình hình thời tiết, thường xuyên cập nhật, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão với tinh thần quyết liệt, chủ động ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các địa phương phải rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm như cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở hoặc nhà yếu trước khi bão đổ bộ.

Các xã ven biển được giao phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng kiểm ngư thực hiện nghiêm lệnh cấm biển từ 6h ngày 5/10; thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn; hoàn thành việc sắp xếp tàu thuyền tránh trú trước 17h cùng ngày. Đồng thời, tạm dừng toàn bộ hoạt động đò ngang, đò dọc từ 17h ngày 5/10 đến khi bão tan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin chính xác về diễn biến bão, mưa lũ và cảnh báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Các đơn vị trực thuộc phải trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo, đề xuất kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và cơ sở vật chất; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời ứng phó hiệu quả với bão số 11.