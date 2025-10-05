Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ninh, Ninh Bình cấm biển ứng phó bão số 11

Hoàng Dương - Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ 8h ngày 5/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, tạm dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển để ứng phó bão số 11. Việc dừng cấp phép sẽ kết thúc khi có Bản tin cuối cùng về cơn bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa 5/10 bão số 11 bắt đầu ảnh hưởng khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó có Quảng Ninh. Để bảo đảm an toàn, Sở đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa và UBND các địa phương ven biển dừng cấp phép cho các phương tiện ra khơi.

90e66.jpg
Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông báo, kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh được xem xét cho chạy về nơi tránh trú, neo đậu an toàn và hoàn tất trước 12h ngày 5/10. Những hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh tạm ngừng từ 8h ngày 5/10 cho đến khi cơ quan chức năng phát hành Bản tin cuối cùng về bão số 11.

Quảng Ninh hiện có hơn 6.200 tàu cá cùng khoảng 500 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long. Toàn tỉnh có 11 khu neo đậu, 5 khu đã công bố đủ điều kiện tiếp nhận tàu tránh trú bão. Tính đến 6h sáng 5/10, các lực lượng chức năng hướng dẫn tàu thuyền di chuyển an toàn, cập nhật thông tin liên lạc và chấp hành lệnh cấm biển cho đến khi có thông báo.

Ninh Bình cấm biển để ứng phó bão số 11

11.jpg
Tàu thuyền neo động tại sông Ninh Cơ, Ninh Bình. Ảnh: Công Hướng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chính quyền các cấp theo dõi sát tình hình thời tiết, thường xuyên cập nhật, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão với tinh thần quyết liệt, chủ động ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các địa phương phải rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm như cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở hoặc nhà yếu trước khi bão đổ bộ.

Các xã ven biển được giao phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng kiểm ngư thực hiện nghiêm lệnh cấm biển từ 6h ngày 5/10; thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn; hoàn thành việc sắp xếp tàu thuyền tránh trú trước 17h cùng ngày. Đồng thời, tạm dừng toàn bộ hoạt động đò ngang, đò dọc từ 17h ngày 5/10 đến khi bão tan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin chính xác về diễn biến bão, mưa lũ và cảnh báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Các đơn vị trực thuộc phải trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo, đề xuất kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và cơ sở vật chất; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời ứng phó hiệu quả với bão số 11.

Hoàng Dương - Minh Đức
#Quảng Ninh #bão số 11 #cấm biển #tàu thuyền #an toàn biển #neo đậu #biển Quảng Ninh #bão Matmo #tin bão mới nhất #thời tiết miền Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục