Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo khoảng đêm 30/10 và ngày 31/10, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Đợt không khí lạnh có khả năng gây ra mưa nhỏ rải rác ở miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong hai ngày 29-30/10, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-24 độ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ lên 28-30 độ.

Từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta, từ ngày 31/10 sẽ mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ ngày 31/10, miền Bắc bắt đầu hạ nhiệt, trời có mưa dông rải rác.

Từ ngày 1/11, trời chuyển lạnh ở khu vực đồng bằng và trung du, chuyển rét ở vùng núi. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 18-20 độ, vùng núi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, vùng núi dưới 23 độ.

Miền Bắc có thể chuyển lạnh vào cuối tuần này và đầu tuần sau (1-4/11).

So với đợt không khí lạnh ngày 21/10, đợt không khí lạnh lần này gây mưa rải rác, vì vậy nền nhiệt thấp duy trì cả ngày, trời âm u, nhiều mây. Thời gian rét nhất đợt không khí lạnh này có thể từ thứ Bảy tuần này (1/11) đến khoảng thứ Ba tuần sau (4/11).

Ngoài ra, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho miền Trung vào đầu tháng 11. Đây cũng là khu vực đang gánh chịu mưa lũ kỷ lục những ngày qua với tình trạng ngập lụt diện rộng ở Huế và Đà Nẵng.

Nguyễn Hoài
