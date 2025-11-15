Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đà Nẵng đón đoàn khách MICE 'khủng' hơn 1.000 người

Thanh Hiền
TPO - Đây là đoàn khách MICE (du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị,...) đến Đà Nẵng lớn nhất từ đầu năm tới nay, nguồn khách từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Đà Nẵng vừa đón đoàn khách MICE gần 1.200 người đến tham dự hội nghị trên lĩnh vực y tế vào ngày 15/11.

tp-mice-1.jpg
Nhóm khách Indonesia bày tỏ rất vui khi tới Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Đoàn khách này đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong, Singapore, Malaysia, Philippines, Thailand, Indonesia, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Ý, Pháp…

Đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay từ ngày 12/11, khách từ các nước bắt đầu đến thành phố và lưu trú trong nhiều khách sạn, đặc biệt là khu vực gần biển.

Ngoài hội nghị, du khách dành thời gian tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng tại Đà Nẵng như Bà Nà Hills, các cây cầu bắc qua sông Hàn, bán đảo Sơn Trà, phố cổ Hội An…

Bà Fatimal (Indonesia) đánh giá Đà Nẵng rất đẹp, khách sạn hiện đại, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Bà cũng bày tỏ rất vui vì con người ở đây rất nhiệt tình và thân thiện.

Thời điểm cuối năm là lúc khách MICE “vào mùa” với các chương trình tổng kết, hội họp, liên hoan… Năm 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 80.700 lượt khách MICE, tăng 11% so với năm trước.

tp-mice-2.jpg
Hơn 1.000 khách đổ về Đà Nẵng tham dự sự kiện.

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, thành phố có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch MICE như các trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế nằm sát biển, sân bãi lớn đáp ứng hoạt động ngoài trời cùng hệ thống khách sạn 4–5 sao đẳng cấp…

Ngoài ra, thành phố cũng đa dạng loại hình núi, biển, sông, di chuyển thuận lợi đến các di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Cố đô Huế. Lợi thế này giúp Đà Nẵng có thể xây dựng hành trình trải nghiệm kết hợp công việc và du lịch thú vị cho du khách.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #khách MICE #du lịch #du khách #hội nghị

