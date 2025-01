Dự kiến lượng khách ‘khủng’ đến Đà Nẵng dịp Tết

TPO - Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán năm nay, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Du lịchĐà Nẵng cho hay dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ 25/1-2/2), thành phố đón gần 1.300 chuyến bay. Trong đó, gần 700 chuyến bay nội địa, tăng hơn 70% so với kỳ nghỉ năm 2024.

Riêng những ngày đầu năm mới sẽ có các chuyến bay đầu tiên từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc.... đưa hàng ngàn khách đến thành phố. Ngoài ra còn có 2 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa với 800 khách mang quốc tịch Mỹ, Anh.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán hơn 456.000 lượt, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế hơn 221.000 lượt, khách nội địa hơn 235.000 lượt. Công suất chung của các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 50%, trong đó khối 4-5 sao và tương đương đạt 60-65%.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - nhìn nhận năm nay kỳ nghỉ Tết kéo dài nên lượng khách nội địa có xu hướng dành thời gian đi du lịch thay vì ăn Tết ở nhà. So với năm ngoái, khách nội địa đến Đà Nẵng dịp Tết tăng khoảng 15%, đến từ nhiều tỉnh thành. Riêng với thị trường khách quốc tế, ngành du lịch ghi nhận sự bật tăng mạnh mẽ với khoảng 25% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ châu Âu, Úc, Mỹ.

“Năm nay các doanh nghiệp bán tour Tết rất tốt. Xu hướng chơi Tết của du khách năm nay là du lịch trải nghiệm, sinh thái. Vì vậy thành phố tập trung triển khai hàng loạt sản phẩm đậm chất Tết, văn hóa bản địa như đường hoa, chợ quê, hội chợ Tết, hội hoa xuân, bắn pháo hoa, cho chữ đầu năm.

Hằng đêm có các chương trình giải trí, nghệ thuật như hô hát bài chòi, nhạc cụ dân tộc….. Với hệ sinh thái sản phẩm này, du khách sẽ được thụ hưởng, trải nghiệm phong phú trong kỳ nghỉ", ông Dũng chia sẻ.

Để phục vụ tốt, đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tổ chức các hoạt động trong dịp Tết; Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch chú trọng an toàn tại các bãi biển và bán đảo Sơn Trà. Các đơn vị liên quan tăng cường công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chống đeo bám, chèo kéo khách.