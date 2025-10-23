Tổng thống Nam Phi tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Chiều 23/10, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 24/10 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Nguyên thủ Nam Phi tới Việt Nam sau gần 20 năm, là dấu mốc lịch sử, thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất.

Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa là Chủ tịch Đảng ANC, đảng lớn nhất, đóng vai trò quyết định trong liên minh cầm quyền tại Nam Phi. Ông là chính trị gia có tầm ảnh hưởng, từng là lãnh đạo công đoàn và đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đàm phán chấm dứt chế độ Apartheid. Ông cũng là một lãnh đạo thuộc thế hệ cũ, có tình cảm sâu sắc với Việt Nam.

Việt Nam và Nam Phi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993. Trước đó, hai nước đã có quan hệ hợp tác, gắn bó từ những năm 1960.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC đã xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giành độc lập ở mỗi nước.

Nam Phi là đối tác thương mại và là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 1,72 tỷ USD. Quốc gia này cũng là thị trường cung cấp quan trọng của Việt Nam về các sản phẩm than, quặng và khoáng sản.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa sẽ có các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.