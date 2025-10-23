Nam Phi hoan nghênh vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi số

TPO - Chiều 23/10, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Nam Phi đã đạt được dưới sự dẫn dắt của Chính phủ Đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Nam Phi sẽ đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch G20 năm 2025, tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên tại châu Phi và tiếp tục là nền kinh tế phát triển hàng đầu tại châu lục, có tiếng nói quan trọng trên các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam và Nam Phi có quan hệ gắn bó lịch sử xuất phát từ lý tưởng chung vì độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết Á - Phi cao cả. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi - đối tác châu Phi đầu tiên Việt Nam xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác vì Hợp tác và Phát triển từ năm 2004.

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa vui mừng được trở lại thăm Việt Nam; bày tỏ khâm phục sự kiên cường, bền bỉ và ngưỡng mộ những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong 40 năm đổi mới, nhất là đạt được tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, nâng cao đời sống của người dân.

Ông ủng hộ và đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng, và hoan nghênh vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi số.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên. (Ảnh: Nhật Minh)

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cyril Ramaphosa đã thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất các thủ tục để sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa sự gần gũi và tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả hơn các cơ chế hiện có, sớm tổ chức các kỳ họp tiếp theo của Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban Thương mại hỗn hợp và Đối thoại Chính sách Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên. (Ảnh: Nhật Minh)

Về kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư là động lực, giải pháp trung tâm nhằm tạo chuyển biến về chất trong quan hệ hợp tác về kinh tế, tương xứng với quy mô và nhu cầu thị trường, bảo đảm cân bằng lợi ích của đôi bên.

Hai nhà lãnh đạo đề nghị hai nước mở cửa thị trường cho các hàng hóa thế mạnh và doanh nghiệp của mỗi bên thâm nhập thị trường của nhau và vào thị trường khu vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và nhiều tiềm năng hợp tác như quốc phòng, an ninh, năng lượng, khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, gìn giữ hòa bình, giáo dục, đào tạo nghề, hạ tầng, kinh tế xanh...; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu Nhân dân, giao lưu nghệ thuật, văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là các văn kiện nền tảng như Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định khai thác khoáng sản, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông…

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên. (Ảnh: Nhật Minh)

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề quốc tế, khu vực; nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cyril Ramaphosa gặp gỡ với báo chí.