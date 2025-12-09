Ngành thuế đẩy mạnh số hóa, siết quản lý và cưỡng chế nợ thuế

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế cho biết, ngành thuế Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách quản lý thuế theo hướng hiện đại, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đây không chỉ là nhiệm vụ về thu ngân sách mà còn là yếu tố quyết định để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Dự án “Nâng cao hiệu quả quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế”, sáng ngày 8/12, Cục Thuế phối hợp với JICA tổ chức Hội thảo Các phương pháp thực tiễn nhằm nâng cao công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế. Tham dự Hội thảo có đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và đại diện Thuế các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu trực tuyến.

Lãnh đạo Ban Nghiệp vụ thuế cùng các chuyên gia trong lĩnh vực thuế của Nhật Bản

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Ban Nghiệp vụ thuế Nguyễn Thị Thu Hường chào mừng và cảm ơn các quý vị đã có mặt tham dự Hội thảo và bày tỏ trân trọng đối với sự đồng hành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA và sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Cơ quan Thuế Nhật Bản - đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm và thành công trong quản lý thuế hiện đại.

Phó Ban Nghiệp vụ thuế cho biết, ngành thuế Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách quản lý thuế theo hướng hiện đại, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế ngày càng đóng vai trò quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ về thu ngân sách mà còn là yếu tố quyết định để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.

Đặc biệt, ngành Thuế Việt Nam đang triển khai chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng gắn với chức năng, sắp xếp hệ thống cơ quan thuế theo địa bàn hành chính 2 cấp và tinh gọn bộ máy.

“Đồng thời với đó chúng tôi đang triển khai tái thiết kế quy trình nghiệp vụ theo hướng tự đồng hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, trong đó có công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được đặc biệt chú trọng với mong muốn đưa các giải pháp về quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ nhằm tự động hóa, tăng hiệu quả trong công tác quản lý thuế.” - Phó Trưởng ban nhấn mạnh.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tiếp cận các mô hình quản lý nợ tiên tiến, tăng cường xây dựng CSDL, ứng dụng các giải pháp CNTT, và đặc biệt học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có hệ thống thuế phát triển.

Những trao đổi của các chuyên gia thuế quốc tế về kinh nghiệm quản lý thuế.

Đại diện JICA, ông Noguchi Daisuke - Cố vấn trưởng Dự án JICA cho biết, trong 02 ngày làm việc sắp tới, các đại biểu sẽ được lắng nghe bà Kyuma Sayaka, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ thuế cơ quan Thuế Nhật Bản và bà Matsui Hiroko, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trường Thuế Nhật Bản chia sẻ những nội dung rất thiết thực và giá trị về: tổng quan về công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Nhật Bản; kỹ năng xử lý thực tế đối với người nộp thuế; các sáng kiến mới nhất trong quản lý nợ thuế; phương pháp tiếp cận hiệu quả đối với các trường hợp thu nợ khó.

“Chúng tôi hy vọng, thông qua chương trình làm việc ngày hôm nay và ngày mai, các đại biểu sẽ có thêm thông tin hữu ích, phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn và sẽ nghiên cứu đề xuất được Các phương pháp thực tiễn nhằm nâng cao công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực thuế sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển sâu sắc hơn trong thời gian tới.” - Cố vấn trưởng dự án JICA chia sẻ.

Hội thảo “Các phương pháp thực tiễn nhằm nâng cao công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế” là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Thuế và JICA, góp phần hỗ trợ ngành Thuế Việt Nam tiếp cận những mô hình tiên tiến, kinh nghiệm hiệu quả từ Cơ quan Thuế Nhật Bản.

Thông qua hội thảo, những phân tích chuyên sâu, bài học thực tiễn và khuyến nghị từ các chuyên gia quốc tế sẽ là cơ sở quan trọng để ngành Thuế tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.