Giá bạc tiếp tục lập kỷ lục mới

TPO - Trong phiên giao dịch ngày 12/12, giá bạc tiếp tục bứt phá và lập kỷ lục mới, trở thành tâm điểm của thị trường kim loại quý. Trong khi đó, giá vàng chạm mức cao nhất trong hơn một tháng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, kéo đồng USD suy yếu.

Theo dữ liệu thị trường, bạc giao ngay tăng gần 4%, lên 64,22 USD/ounce, chỉ thấp hơn nhẹ so với mức đỉnh lịch sử 64,31 USD/ounce được thiết lập trước đó trong phiên. Đà tăng mạnh của bạc tiếp tục lan tỏa sang các kim loại quý khác như bạch kim và palladium.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của Marex nhận định: “Bạc dường như đang kéo vàng đi lên và đồng thời hỗ trợ cả bạch kim và palladium. Thị trường hiện có động lực rất mạnh”.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 4.280,08 USD/ounce vào sáng 12/12, mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 2 trên sàn Comex đóng cửa tăng 2,1%, đạt 4.313 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/12, chạm mức cao nhất trong hơn một tháng. Ảnh: Economy Middle East.

Đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất trong tám tuần so với rổ tiền tệ chủ chốt, góp phần nâng giá vàng do kim loại này được định giá bằng USD, trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, đà giảm lãi suất của Fed trong bối cảnh lạm phát vẫn chưa trở lại mục tiêu 2% cũng làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng.

Fed ngày 11/12 đã công bố đợt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần hạ thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sẽ cân nhắc thận trọng các dữ liệu kinh tế mới trước khi quyết định có tiếp tục nới lỏng hay không, trong bối cảnh thị trường lao động và lạm phát vẫn còn nhiều biến động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì quan điểm ủng hộ lãi suất thấp từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai hồi tháng 1. Ứng viên được xem là sáng giá cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo là cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett được kỳ vọng sẽ tiếp tục ủng hộ chính sách này.

Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls) dự kiến công bố ngày 16/12 để đánh giá thêm về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, ngành hưu trí Ấn Độ vừa mở rộng danh mục đầu tư cho các quỹ lương hưu bằng cách cho phép rót vốn vào quỹ ETF vàng và bạc, đây là một tín hiệu cho thấy nhu cầu tài sản an toàn tại nước này đang tăng lên.

Các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng giá: Bạch kim tăng 2,5% lên 1.697,61 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1,1% lên 1.492,55 USD/ounce.