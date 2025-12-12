SeABank được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2025

Ngày 3/12/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên (VLCA) 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành Tài chính, ghi nhận nỗ lực nhiều năm của Ngân hàng trong việc chuẩn hóa quản trị, minh bạch và cải thiện chất lượng công bố thông tin theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards – VLCA 2025) được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn VLCA thông qua quá trình chấm điểm độc lập dựa trên các nhóm tiêu chí: chất lượng thông tin, mức độ đầy đủ, minh bạch, cấu trúc trình bày, mức độ gắn kết giữa chiến lược quản trị cùng hiệu quả hoạt động và sự tuân thủ quy định pháp luật. Quy trình chấm sơ khảo do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) thực hiện, kết quả được 4 doanh nghiệp kiểm toán hàng đầu Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC soát xét độc lập trước khi HOSE và HNX thẩm định lần cuối. Quy trình nhiều tầng kiểm định này giúp bảo đảm tính khách quan, độc lập và nhất quán của kết quả VLCA.

Đây là năm thứ hai liên tiếp SeABank góp mặt trong Top 10 đơn vị dẫn đầu Báo cáo thường niên tốt nhất, khẳng định định hướng phát triển bền vững và cam kết minh bạch toàn diện thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Trong nhiều năm qua, SeABank xác định quản trị công ty và minh bạch thông tin là nền tảng quan trọng để tạo đà phát triển dài hạn. Ngân hàng kiên định triển khai các bộ tiêu chuẩn quốc tế như Bộ quy tắc Quản trị Công ty của IFC, G20/OECD, Thẻ điểm Quản trị ASEAN, tiêu chuẩn phát triển bền vững GRI … qua đó củng cố hệ thống quản trị theo hướng chuẩn mực, hiệu quả và tiệm cận với các mô hình ngân hàng tiên tiến trên thế giới.

Nỗ lực này được thể hiện rõ qua việc SeABank đã hoàn thành trước hạn cả ba trụ cột Basel II và tiếp tục áp dụng chuẩn quản trị rủi ro Basel III, nâng cao an toàn vốn, quản trị thanh khoản và khả năng chống chịu biến động thị trường. Song song với đó, SeABank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS9 giúp minh bạch hơn chất lượng tài sản, mức độ rủi ro và khả năng tài chính thực của ngân hàng.

Mô hình “3 tuyến phòng thủ” cùng hệ thống kiểm soát nội bộ COSO được vận hành nghiêm ngặt, đảm bảo cơ chế tự kiểm tra, giám sát chéo, kiểm soát rủi ro được thực thi đồng bộ, giảm thiểu sai lệch và tăng hiệu quả điều hành. Các tài liệu công bố thông tin định kỳ của Ngân hàng như Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị, Báo cáo phát triển bền vững được thiết kế theo hướng: minh bạch hóa số liệu và chiến lược; Thể hiện rõ cách thức quản trị, vận hành và tạo giá trị; Trình bày trực quan, mạch lạc và bám sát thông lệ quốc tế.

Nhờ đó, báo cáo thường niên của SeABank được đánh giá cao ở cả hình thức lẫn nội dung, đặc biệt trong việc kết nối rõ ràng giữa mục tiêu chiến lược - nền tảng quản trị - kết quả hoạt động kinh doanh thực tế.