Bag Korea bắt tay cùng các thương hiệu túi xách Hàn Quốc đình đám, mở ra nguồn cung chính hãng quy mô tại Việt Nam

Làn sóng thời trang Hàn Quốc đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt trong tầng lớp khách hàng trẻ. Từ trang phục đến phụ kiện, phong cách tinh giản – hiện đại – trẻ trung của các thương hiệu Hàn ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn gặp khó trong việc tìm kiếm sản phẩm chuẩn thiết kế, cập nhật xu hướng và có trải nghiệm mua sắm đồng bộ. Bag Korea ra đời để lấp đầy khoảng trống này, mang đến nguồn cung chính hãng và dịch vụ hoàn chỉnh hơn cho thị trường.

Khách hàng trong ngày khai trương tại flagship store Tp.HCM

Bag Korea hoạt động theo mô hình “curator phong cách”, tuyển chọn những thương hiệu túi xách Hàn Quốc được yêu thích như Find Kapoor, FFroi, Leathery, Squareline… Mỗi thương hiệu sở hữu tinh thần thiết kế riêng nhưng đều hướng đến sự tinh tế, tính ứng dụng và chất lượng ổn định – những yếu tố đang được khách hàng Việt quan tâm. Theo chia sẻ từ Founder, mục tiêu của Bag Korea không chỉ nằm ở việc mang túi xách chính hãng về Việt Nam, mà còn tái định nghĩa cách khách hàng trải nghiệm toàn bộ hành trình mua sắm. Trong tương lai gần, Bag Korea sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều thương hiệu mới để mở rộng lựa chọn và đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh của thị trường.

Điểm đặc biệt của Bag Korea là mô hình kết hợp online – offline xuyên suốt. Khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm qua nội dung số, livestream tư vấn, phân tích phom dáng, sau đó trải nghiệm trực tiếp tại hệ thống cửa hàng được thiết kế mang tính thẩm mỹ cao. Việc nhiều thương hiệu túi xách lớn của Hàn Quốc cùng xuất hiện trong một chuỗi cửa hàng phát triển từ nền tảng online sang offline là điều hiếm thấy, đồng thời tạo ra giá trị khác biệt cho Bag Korea trong thị trường thời trang.

Sự thành công của flagship store tại TP.HCM đã chứng minh hướng đi này là đúng đắn. Tiếp nối đà phát triển, Bag Korea sẽ mở thêm hai cửa hàng tại Hà Nội và Vinh trong tháng 12, đồng thời xây dựng bộ tiêu chuẩn vận hành để sẵn sàng mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác trong thời gian tới.

Với định hướng tuyển chọn thương hiệu, nâng tầm trải nghiệm và mở rộng hệ thống một cách bài bản, Bag Korea đang từng bước trở thành thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc túi xách Hàn Quốc tại Việt Nam – một đại diện tiên phong cho mô hình mà thị trường còn đang thiếu: chính hãng – thẩm mỹ – trải nghiệm trọn vẹn.