Xử phạt người phụ nữ ở Bắc Ninh bình luận phân biệt vùng miền sau sáp nhập tỉnh

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một người phụ nữ ở phường Bắc Giang vì lên mạng bình luận xúc phạm, phân biệt vùng miền, địa phương sau sáp nhập tỉnh.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, phấn khởi, nỗ lực tập trung hoàn thiện bố trí sắp xếp bộ máy, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2025.

Tuy nhiên, thời gian qua trên không gian mạng, có không ít các đối tượng xấu và những cá nhân thiếu hiểu biết đã đăng tải, chia sẻ các thông tin, bình luận mang tính kỳ thị, phân biệt vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình triển khai chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính.

Công an làm việc với chị H.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh làm rõ trường hợp V.T.H (SN 1970, ở Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận khiếm nhã, sử dụng lời lẽ phản cảm, xúc phạm, phân biệt vùng miền, địa phương gây ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết giữa tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, tác động tiêu cực đến quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, chị V.T.H đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng tải xin lỗi, đính chính. Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt chị V.T.H 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.