Nhịp sống phương Nam

Google News

Lửa đỏ rực bao trùm kho hàng ở TPHCM, thiêu rụi ô tô, nhiều tài sản

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Do cửa cuốn đóng kín, lực lượng chức năng phải nhờ xe nâng của một doanh nghiệp gần đó hỗ trợ nâng cửa để lính cứu hỏa tiếp cận, dập lửa. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong kho, trong đó có một ô tô con.

Tối 7/9, Công an phường Tân Tạo (TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho hàng trên đường Trần Văn Giàu (quận Bình Tân cũ).

cha.png
Hiện trường vụ cháy

Trước đó vào khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát bên trong kho chứa hàng đang đóng cửa nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do cửa cuốn đóng kín, lực lượng chức năng phải nhờ xe nâng của một doanh nghiệp gần đó hỗ trợ nâng cửa để lính cứu hỏa tiếp cận, khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong kho, trong đó có một ô tô con bị cháy tại khu vực lối ra vào.

Clip hiện trường vụ cháy

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực đang có mưa nên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
