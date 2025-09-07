Triệu tập đối tượng đập kính, tấn công tài xế xe tải ở TPHCM

TPO - Theo hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội mấy giờ qua, hai xe tải của một đơn vị vận chuyển đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì một người đàn ông từ xe tải phía trước bất ngờ bước xuống, tiến đến đập mạnh vào kính xe tải phía sau. Kính xe bị vỡ, người này rướn người vào cabin tấn công tài xế gây xôn xao dư luận.

Chiều muộn 7/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an phường Khánh Hội ( quận 4 cũ, TPHCM) vừa nhanh chóng xác định được đối tượng đập phá kính xe tải và lao vào tấn công tài xế giữa đường. Được biết đối tượng này cũng ngụ tại TPHCM, làm nghề lái xe tải chuyển phát nhanh, đồng nghiệp với người bị tấn công.

Vụ việc được camera hành trình ghi lại

Theo hình ảnh từ video clip lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại giao lộ Hoàng Diệu – đường số 45, hai xe tải của một đơn vị vận chuyển đang dừng chờ tín hiệu giao thông. Lúc này, một người đàn ông từ xe tải phía trước bất ngờ bước xuống, tiến đến đập mạnh vào kính xe tải phía sau.

Kính xe bị vỡ, người này rướn người vào cabin tấn công tài xế. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và khiến giao thông trong khu vực bị ùn tắc.

Clip ghi lại vụ việc

Hiện công an địa phương đã triệu tập đối tượng có hành vi tấn công đồng nghiệp nêu trên, tập trung điều tra, làm rõ vụ việc