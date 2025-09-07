[Clip] Bắt khẩn cấp người đàn ông say rượu, bất ngờ đánh người đi đường

TPO - Sơn chặn đầu xe, chửi bới rồi dùng cùi chỏ liên tục tấn công vào đầu và mặt một người đi đường khiến anh này phải bỏ xe, chạy thoát thân.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sơn đã có hành vi chặn đầu xe, chửi bới rồi dùng cùi chỏ liên tục tấn công vào đầu và mặt một người đi đường khiến anh này phải bỏ xe, chạy thoát thân.

Trước đó vào khoảng 13 giờ 20 ngày 4/9, anh N.C.T (32 tuổi) đang đi xe máy trên đường Trần Nhật Duật (phường Tân Định, quận 1 cũ) thì bị một người đàn ông say xỉn chặn đầu xe, chửi bới rồi dùng cùi chỏ liên tục tấn công vào đầu và mặt.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Anh T. phải chạy vào một trung tâm y tế gần đó để thoát thân, sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Vụ hành hung được camera ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội gây nhiều bức.

Hình ảnh Sơn tấn công người đi đường

Đáng chú ý, cùng thời điểm này, trên mạng xã hội xuất hiện một clip khác ghi lại cảnh một người đàn ông có vóc dáng và trang phục giống đối tượng trên, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhiều lần cố tình húc vào đuôi ô tô đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận).

Hình ảnh Sơn liên tục tông vào đuôi một xe ô tô đang di chuyển trên đường

Công an phường Tân Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến 21 giờ 30 ngày 5/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng tại nơi ở, xác định danh tính là Nguyễn Thanh Sơn.

Tại cơ quan công an, Sơn ban đầu quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ rõ ràng, đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi. Theo đó, sau khi uống rượu bia, Sơn đã vô cớ chặn xe, hành hung anh T. Chưa dừng lại, Sơn còn tiếp tục đuổi theo và nhiều lần cố tình va chạm vào một chiếc ô tô trên đường Phan Đình Phùng, đồng thời chửi bới, đe dọa tài xế.

Theo cơ quan điều tra, hành vi côn đồ, manh động của Sơn đã gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.