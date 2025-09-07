Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

[Clip] Bắt khẩn cấp người đàn ông say rượu, bất ngờ đánh người đi đường

Nguyễn Dũng- Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sơn chặn đầu xe, chửi bới rồi dùng cùi chỏ liên tục tấn công vào đầu và mặt một người đi đường khiến anh này phải bỏ xe, chạy thoát thân.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sơn đã có hành vi chặn đầu xe, chửi bới rồi dùng cùi chỏ liên tục tấn công vào đầu và mặt một người đi đường khiến anh này phải bỏ xe, chạy thoát thân.

Trước đó vào khoảng 13 giờ 20 ngày 4/9, anh N.C.T (32 tuổi) đang đi xe máy trên đường Trần Nhật Duật (phường Tân Định, quận 1 cũ) thì bị một người đàn ông say xỉn chặn đầu xe, chửi bới rồi dùng cùi chỏ liên tục tấn công vào đầu và mặt.

z6986406998854-a0c4caf56a28aa50a7bcae7a8ef6602e.jpg
Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Anh T. phải chạy vào một trung tâm y tế gần đó để thoát thân, sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Vụ hành hung được camera ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội gây nhiều bức.

Hình ảnh Sơn tấn công người đi đường

Đáng chú ý, cùng thời điểm này, trên mạng xã hội xuất hiện một clip khác ghi lại cảnh một người đàn ông có vóc dáng và trang phục giống đối tượng trên, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhiều lần cố tình húc vào đuôi ô tô đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận).

Hình ảnh Sơn liên tục tông vào đuôi một xe ô tô đang di chuyển trên đường

Công an phường Tân Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến 21 giờ 30 ngày 5/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng tại nơi ở, xác định danh tính là Nguyễn Thanh Sơn.

Tại cơ quan công an, Sơn ban đầu quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ rõ ràng, đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi. Theo đó, sau khi uống rượu bia, Sơn đã vô cớ chặn xe, hành hung anh T. Chưa dừng lại, Sơn còn tiếp tục đuổi theo và nhiều lần cố tình va chạm vào một chiếc ô tô trên đường Phan Đình Phùng, đồng thời chửi bới, đe dọa tài xế.

Theo cơ quan điều tra, hành vi côn đồ, manh động của Sơn đã gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng- Trí Viễn
#TP.HCM #người gây rối #bắt giữ #nguyễn thanh sơn #tấn công #trật tự #đấu tranh chống tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục