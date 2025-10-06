Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Sân bay Vinh sẽ thay đổi 'giao diện' thế nào?

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Hàng không Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Với định hướng trở thành cửa ngõ hàng không của khu vực Bắc Trung Bộ, sân bay Vinh sẽ được nâng cấp lên công suất 8 triệu khách/năm vào 2030 và 14 triệu khách/năm vào 2050.

Theo hồ sơ phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vinh được Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) công bố, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng HKQT Vinh có cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm.

Loại máy bay khai thác code C bao gồm A320, A321 và tương đương; máy bay code E như B747, B777, B787, A350 và tương đương; phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT II tại đầu 17 của đường cất hạ cánh (CHC) số 1.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng HKQT Vinh đạt cấp sân bay đạt 4E; công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm. Loại máy bay khai thác như thời kỳ 2021-2030.

san-bay-vinh-buoc-vao-giai-doan-cat-canh-moi-huong-toi-14-trieu-khachnam.jpg
Cảng HKQT Vinh - Nghệ An. Ảnh: CAA.

Ngoài ra, quy hoạch còn xác định xây dựng nhà ga hàng hóa, khu logistics, khu bảo dưỡng (hangar) ở phía Tây cảng, tách biệt với khu dân dụng hiện hữu nhằm tối ưu giao thông, tránh ùn tắc và tạo dư địa phát triển lâu dài.

Bản thuyết minh quy hoạch Cảng HKQT Vinh của đơn vị tư vấn nêu rõ, trong những năm qua, Cảng HKQT Vinh tăng trưởng nhanh cả về hành khách lẫn hàng hóa, nhưng hệ thống hạ tầng lại chưa theo kịp. Đường CHC, đường lăn và sân đỗ bằng kết cấu bê tông nhựa đã hết tuổi thọ thiết kế 10 năm, xuất hiện nhiều hư hỏng như nứt, hằn vệt bánh xe, ảnh hưởng đến khai thác bay.

Nhà ga hành khách T1, được Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đưa vào sử dụng từ năm 2015 với công suất 2 triệu khách/năm, đã phục vụ tới 2,64 triệu khách năm 2022 - vượt công suất thiết kế. ACV hiện đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp nhà ga T1 để nâng tổng công suất lên 3 triệu khách/năm.

Tuy nhiên, việc duy tu, sửa chữa hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Tiến độ đầu tư các công trình mới còn chậm, một phần do vướng thủ tục bàn giao đất quốc phòng theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP. Nhiều hạng mục thiết yếu như sân đỗ máy bay, nhà ga T2 vẫn chưa thể triển khai.

huy-dieu-chinh-lich-nhieu-chuyen-bay-do-bao-bualoi-12.jpg
Hạ tầng Cảng HKQT Vinh hiện tại. Ảnh: ACV.

Theo quy hoạch mới, Cảng HKQT Vinh sẽ được phát triển theo hướng dùng chung dân dụng - quân sự, đóng vai trò cửa ngõ hàng không của khu vực Bắc Trung Bộ, kết nối trong nước và quốc tế, đặc biệt với Đông Nam Á, Đông Bắc Á và các điểm đến tiềm năng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan hay Nga.

Đại diện đơn vị tư vấn nhấn mạnh, việc cập nhật quy hoạch là hết sức cần thiết trong bối cảnh các chỉ tiêu phát triển hiện hành đã lỗi thời, chưa phản ánh đúng tốc độ tăng trưởng thực tế và tiềm năng của Nghệ An.

Cảng HKQT Vinh đang đứng trước bước ngoặt phát triển mới. Việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ để đáp ứng nhu cầu khai thác trước mắt, mà còn là nền tảng cho chiến lược dài hạn, giúp sân bay Vinh trở thành trung tâm hàng không quốc tế hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và củng cố an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung Bộ.

Lộc Liên
#Cảng Vinh #quy hoạch hàng không #tầm nhìn 2050 #kết nối quốc tế #du lịch Bắc Trung Bộ #phát triển sân bay #hàng không Việt Nam

