Sân bay Vinh sắp mở cửa, dự báo vé rất căng

TPO - Từ ngày 19/12, các đường bay đến Vinh sẽ được nối lại sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa. Cùng với việc khôi phục mạng bay, giá vé cũng đang được người dân đặc biệt quan tâm, khi nhiều chặng bay dịp Tết đã có dấu hiệu “cháy vé”.

Theo kế hoạch, từ ngày 19/12, Vietnam Airlines dự kiến vận hành mỗi ngày 7 chuyến khứ hồi kết nối Vinh với Hà Nội và TPHCM, trong đó phần lớn là các chuyến giữa Vinh và sân bay Tân Sơn Nhất.

Việc sớm đưa mạng bay trở lại Vinh với tần suất cao được Vietnam Airlines xác định là ưu tiên quan trọng nhằm duy trì sự thông suốt trong toàn mạng lưới và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh vào dịp cuối năm. Hãng này cũng xem đây là bước tái khẳng định vai trò kết nối các vùng kinh tế - du lịch của Việt Nam trong bối cảnh lượng khách nội địa đang phục hồi mạnh.

Sân bay Vinh - Nghệ An. Ảnh: VNA.

Từ ngày 1/7 đến nay, sân bay Vinh tạm dừng khai thác để phục vụ việc sửa chữa và nâng cấp hạ tầng. Để không làm gián đoạn nhu cầu đi lại tại Bắc Trung Bộ, các hãng tạm dừng toàn bộ chuyến đến Vinh và tăng tần suất khai thác tại các sân bay lân cận như Nội Bài và Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Hiện vé các chuyến bay khởi hành đến Vinh từ ngày 19/12 đã được mở bán trở lại. Giá vé khứ hồi của Vietnam Airlines trên chặng Hà Nội - Vinh dao động từ hơn 2 triệu đồng/vé phổ thông; từ 4 triệu đồng/vé đối với hạng thương gia. Với chặng TPHCM - Vinh, vé phổ thông của Vietnam Airlines ở mức gần 3 triệu đồng/vé khứ hồi; hạng thương gia từ khoảng 6 triệu đồng/vé.

Đối với Hãng hàng không Vietjet, trên hệ thống của hãng này, hành khách có thể đặt vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TPHCM - Vinh với giá gần 2,9 triệu đồng/vé; với chặng này hạng thương gia luôn trong tình trạng hết chỗ.

Giá vé Tết từ TPHCM và Hà Nội đến Vinh dù mới mở bán đã gần "cháy" sạch. Ảnh: Chụp màn hình.

Đáng chú ý, dù mới thông báo mở bán vé trở lại nhưng giá vé Tết trên các chặng bay đến Vinh đã gần như "cháy vé". Trong đó, giá vé Tết khứ hồi chặng Hà Nội - Vinh của Vietnam Airlines từ giai đoạn 14/2 - 26/2 (từ 27 tháng chạp đến mùng 6 Tết) dao động ở mức 3,8 triệu đồng/vé hạng phổ thông; hạng thương gia có giá từ 7,4 triệu đồng/vé.

Đối với vé Tết khứ hồi chặng TPHCM - Vinh, Vietnam Airlines có giá cao ngất ngưởng ở mức 9,3 triệu đồng/vé; nếu nâng lên hạng thương gia hành khách cần trả 12 triệu đồng/vé khứ hồi. Trên cùng chặng TPHCM - Vinh, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông của Vietjet dao động từ 7,2 triệu đồng/vé; hạng thương gia không còn vé.

Theo tìm hiểu, sau khi sửa chữa, đường cất, hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m của sân bay Vinh sẽ được nâng cấp, cùng với hai đường lăn, dải hãm phanh, dải bảo hiểm và hệ thống đèn hiệu. Tổng mức đầu tư cho hạng mục này là hơn 623 tỷ đồng.

Sân đỗ máy bay được mở rộng để đảm bảo khai thác 9 vị trí đỗ cho các loại máy bay code C (A320, A321 và tương đương), với tổng mức đầu tư gần 237 tỷ đồng.

Nhà ga của sân bay Vinh được cải tạo, lấp 5 ô thông tầng gần 1.190m2 và bố trí lại các khu chức năng để tối ưu hóa năng lực khai thác. Tổng mức đầu tư cho hạng mục này là hơn tỷ đồng. Khi đi vào vận hành ngày 19/12 tới, công suất phục vụ của sân bay Vinh sẽ đạt từ 3 - 3,5 triệu hành khách/năm đến năm 2030.