Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo nâng bước phụ nữ nông thôn phát triển bền vững

Sự kiện là dịp tôn vinh vai trò của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp bền vững, đồng thời khẳng định cam kết của Syngenta trong việc trao quyền, nâng cao năng lực và cải thiện đời sống của phụ nữ nông thôn Việt Nam.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, phát biểu khai mạc tại hội thảo

Phụ nữ – Trái tim của nền nông nghiệp Việt Nam

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động nông nghiệp, tương đương hơn 12 triệu người. Ở các vùng nông thôn, gần 63% lao động nữ vẫn đang gắn bó với nông nghiệp, họ không chỉ là người lao động mà còn là người quản lý kinh tế hộ gia đình, người gìn giữ tri thức bản địa, người nuôi dưỡng thế hệ tương lai và là cầu nối văn hóa của cộng đồng làng quê.

Các nữ nông dân đã có những cơ hội giao lưu và trải nghiệm lý thú

Trong bức tranh phát triển nông nghiệp Việt Nam, người phụ nữ không chỉ là “hậu phương vững chắc” mà còn là những người tiên phong trong đổi mới, những người truyền cảm hứng về trách nhiệm, sự kiên cường và tính bền vững.

Bước vào thời đại nông nghiệp bền vững và số hóa, phụ nữ đang từng bước vươn lên làm chủ tri thức, áp dụng công nghệ, tham gia quản lý hợp tác xã và đưa ra các sáng kiến cộng đồng, góp phần đưa nông nghiệp Việt Nam hòa nhịp cùng xu hướng toàn cầu.

Hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” vì thế không chỉ là một sự kiện tôn vinh, mà còn là một diễn đàn để lắng nghe, chia sẻ và khẳng định vai trò của phụ nữ như một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững.

Trao quyền - Truyền cảm hứng - Tạo thay đổi

Sự kiện thu hút 140 nữ nông dân tiêu biểu đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long - đại diện cho hàng triệu phụ nữ đang ngày đêm gìn giữ màu xanh của đồng ruộng. Bên cạnh đó là sự tham gia của các chuyên gia nông nghiệp, đại diện cơ quan quản lý và các cơ quan truyền thông tại Trung ương và địa phương.

Các nữ nông dân có cơ hội được thể hiện kỹ năng khéo léo của bản thân thông qua cuộc thi nấu ăn “Vẹn tròn bữa cơm Việt” do Syngenta Việt Nam tổ chức

Hội thảo tập trung vào trao quyền cho phụ nữ nông thôn trên ba khía cạnh cốt lõi: Kiến tạo tư duy và bản lĩnh mới để vượt qua thách thức, đón đầu cơ hội trong thời kỳ chuyển đổi của nông nghiệp; Ứng dụng tri thức và công nghệ trong canh tác thông minh, sản xuất an toàn, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường; Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, khuyến khích phụ nữ yêu thương bản thân, duy trì năng lượng tích cực để lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.

Các phiên thảo luận và tọa đàm tại Hội thảo được dẫn dắt bởi các chuyên gia nông nghiệp, bác sĩ dinh dưỡng, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ và các nữ nông dân tiêu biểu. Chương trình còn có “Hội thi Nấu ăn & Cắm hoa” và tiệc tri ân, với các tiết mục trình diễn hấp dẫn - tạo không gian ấm cúng để gắn kết, sẻ chia và lan tỏa cảm xúc.

Trong phần chia sẻ, bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp nhấn mạnh: “Sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc. Khi phụ nữ khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần, họ sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình và cộng đồng. Sự bền vững của nông nghiệp cũng bắt đầu từ sự khỏe mạnh và bền bỉ của chính người phụ nữ trên đồng ruộng.”

Trong phần giao lưu, chị Nguyễn Thị Lan Hương, nữ nông dân tiêu biểu đến từ Xã Tân Hội, Tỉnh An Giang xúc động chia sẻ: “Nhờ những chương trình như thế này, tôi hiểu rằng người phụ nữ cũng có thể học hỏi, ứng dụng kỹ thuật mới, làm nông nghiệp một cách thông minh và sống hạnh phúc hơn. Syngenta không chỉ cho chúng tôi kiến thức mà còn cho chúng tôi niềm tin rằng, mình có thể làm được nhiều vai trò trong xã hội và có thể tạo ra thay đổi.”

Quang cảnh hội thảo “Nâng bước Phụ nữ nông thôn Việt” do Syngenta Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ, thu hút 140 nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL.

Syngenta - 30 năm đồng hành vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững

Trong suốt hơn 30 năm đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam, Syngenta không chỉ mang đến những giải pháp và công nghệ tiên tiến giúp nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, mà còn đặc biệt chú trọng đến việc trao quyền và cải thiện đời sống cho phụ nữ nông thôn.

Từ định hướng đó, Syngenta đã triển khai nhiều sáng kiến cụ thể trên đồng ruộng, thông qua các giải pháp bảo vệ thực vật, giống cây trồng tiên tiến và các chương trình tập huấn kỹ thuật tại địa phương, giúp hàng ngàn nữ nông dân tiếp cận tri thức mới, áp dụng quy trình canh tác an toàn, tiết kiệm chi phí và bảo vệ sức khỏe bản thân.

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, mà còn giúp phụ nữ có thêm thời gian chăm sóc gia đình, lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống hạnh phúc trong cộng đồng.

Ông Trần Thanh Vũ – Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam chia sẻ: “Phụ nữ là linh hồn của nông nghiệp Việt Nam. Họ không chỉ tạo ra mùa vàng mà còn gieo vào đất niềm tin, sự kiên cường và tình yêu thương. Với Syngenta, phát triển bền vững không chỉ nằm ở năng suất cây trồng, mà còn ở việc nuôi dưỡng giá trị con người - đặc biệt là những người phụ nữ đang ngày đêm vun đắp cho cánh đồng quê hương. Khi họ được trao quyền, được học hỏi và được trân trọng, cả cộng đồng sẽ cùng phát triển bền vững hơn.”

Đây cũng là một phần trong chuỗi hoạt động cộng đồng của Syngenta như “Mái ấm Syngenta”, “Nhịp cầu yêu thương”, “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh”…, nhằm hướng đến mục tiêu “Phát triển nông nghiệp bền vững - Vì cuộc sống xanh và hạnh phúc hơn cho người nông dân Việt Nam.”

Lan tỏa tri thức – Gieo mầm hạnh phúc

Từ những câu chuyện đời thường đến các sáng kiến bền vững, hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” không chỉ mang đến kiến thức, mà còn lan tỏa niềm tin – niềm tự hào – ý thức trách nhiệm của người phụ nữ trong hành trình phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp và Môi Trường TP. Cần Thơ, phát biểu: “Những sáng kiến như ‘Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt’ thể hiện sự thấu hiểu và đồng hành thực chất với phụ nữ làm nông nghiệp. Khi phụ nữ được tiếp cận tri thức, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của chính mình, mà còn lan tỏa tri thức ấy cho cả cộng đồng. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Syngenta trong việc đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam trên hành trình phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững.”

Thông qua các hoạt động cộng đồng thiết thực, Syngenta không ngừng lan tỏa tinh thần phát triển bền vững, mang đến một nền nông nghiệp xanh, nhân văn và thịnh vượng – nơi phụ nữ được trân trọng, được trao quyền và được tỏa sáng bằng chính giá trị của mình.