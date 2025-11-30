Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam ‘3 tiên phong’, ‘5 làm chủ’ trong khởi nghiệp sáng tạo

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết Đề án đã nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, tạo nên một phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong phụ nữ; hỗ trợ thiết thực về vốn, kiến thức, kỹ năng, giúp hàng trăm nghìn phụ nữ tự tin tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Chất lượng các dự án khởi nghiệp của phụ nữ ngày càng được nâng cao; nhiều dự án được phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác bền vững, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035.

Theo đó, triển khai Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" đã hỗ trợ hơn 118.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (đạt gần 600% so với mục tiêu đề ra). Hỗ trợ thành lập mới hơn 1.600 HTX và trên 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (đạt 665% so với mục tiêu). Hơn 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ (đạt 130% so với mục tiêu). Hơn 2.400 tỷ đồng vốn được kết nối qua ngân hàng, quỹ hỗ trợ, tài chính vi mô. Trên 1.800 cuộc thi và ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, thu hút hơn 41.000 ý tưởng sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều dự án đã vươn ra thị trường quốc tế (nông sản sạch, OCOP...).

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Công tác chỉ đạo được triển khai bài bản từ Trung ương đến địa phương: 100% tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, lồng ghép hiệu quả với chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số… Hệ thống văn bản hướng dẫn được ban hành đầy đủ, nguồn lực được bố trí kịp thời, tạo nền tảng giúp phụ nữ khởi nghiệp thuận lợi hơn.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hỗ trợ

Tiếp nối thành công của Đề án 939 và để tạo điều kiện tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, Hội LHPN Việt Nam cho biết Đề án 2415 sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, lấy nâng cao năng lực số, năng lực quản trị, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận tài chính làm trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả nổi bật của Đề án 939, đồng thời đánh giá cao việc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ động triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, nhấn mạnh đây không chỉ là chương trình thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp mà còn là giải pháp trực tiếp góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

"Chúng ta rất xúc động đằng sau mỗi câu chuyện khởi nghiệp của người phụ nữ là một ngọn lửa khát vọng, quyết tâm vươn lên đổi đời, tinh thần đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng, được thắp lên sau mỗi việc. Qua đó thể hiện khát vọng, thể hiện quyết tâm, thể hiện sự đổi đời, một tinh thần đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Đằng sau mỗi mô hình, dự án khởi nghiệp là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bền bỉ ý chí dấn thân, quyết tâm quyết liệt của phụ nữ Việt Nam được chắp cánh", Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hỗ trợ; tăng cường kết nối bốn nhà (Nhà nước – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học – nhà tư vấn); mở rộng hợp tác quốc tế; hoàn thiện chính sách tín dụng xanh; tạo lập các không gian sáng tạo và nền tảng trực tuyến giúp phụ nữ dễ dàng tiếp cận kiến thức và công nghệ.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Bối cảnh đó đòi hỏi phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; gắn thực hiện Đề án 2415 và mục tiêu của đất nước là tăng trưởng 2 con số và 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thủ tướng đề nghị phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần “3 tiên phong”; “5 làm chủ” trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án 2415. Trong đó, 3 tiên phong gồm: Dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, phức tạp; đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt, chấp nhận rủi ro; đẩy mạnh hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ đạo đức kinh doanh và pháp luật.

5 làm chủ gồm: Làm chủ tri thức, kỹ năng; làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển; làm chủ trong quản trị thông minh, tối ưu hóa hiệu quả công việc; làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Thủ tướng trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo, hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, đại biểu dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiên tai miền Trung – Tây Nguyên; đồng thời Thủ tướng và các đại biểu thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.