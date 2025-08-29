Hiện trường lũ quét bản làng tan hoang ở Thanh Hóa

TPO - Lũ ống sau hoàn lưu bão số 5 đã khiến hơn 20 ngôi nhà ở xã Yên Nhân (Thanh Hóa) bị đổ sập, hư hỏng.

Ngày 29/8, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục thiệt hại do trận lũ quét gây ra tại xã Yên Nhân (Thanh Hóa).

Trước đó, 8h ngày 26/8, một trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra trên địa bàn. Theo thống kê của địa phương, thiên tai khiến 22 căn nhà tại xã Yên Nhân bị đổ sập hoàn toàn, 104 căn nhà bị hư hại.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Công an xã Yên Nhân, cho biết trước khi bão số 5 đổ bộ đất liền, địa phương đã áp dụng phương án "4 tại chỗ", tổ chức sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ sạt lở. Cơn lũ quét tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của người dân. Sau khi thiên tai xảy ra, nhận chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và quân đội, khẩn trương đi bộ xuyên đồi núi để tiếp tế thực phẩm, nước uống đến người dân.