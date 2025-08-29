Mưa lớn liên tiếp uy hiếp an toàn nhiều công trình thủy lợi

TPO - Các đợt mưa lớn liên tiếp tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt, úng ở những vùng thấp trũng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng và uy hiếp an toàn của nhiều công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, công trình xung yếu hoặc đang thi công sửa chữa, nâng cấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 113,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối và đêm 29/8 đến đêm 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế dự báo mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-350 mm, có nơi trên 600 mm.

Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa ngập úng, bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh đó, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã đề nghị các đơn vị chức năng liên quan từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó.

Trước hết, các địa phương và đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm công điện số 148/CĐ-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, cũng như công điện số 6099/CĐ-BNNMT ngày 27/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Song song, việc theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, mưa lớn và áp thấp nhiệt đới từ cơ quan khí tượng thủy văn cần được duy trì thường xuyên, gắn với khuyến cáo vận hành công trình thủy lợi và hồ chứa nước của các cơ quan khoa học chuyên ngành.

Công tác khắc phục hư hỏng, sự cố đập, hồ chứa sau bão số 5 phải được tiến hành khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Các địa phương cần rà soát, xác định rõ danh sách công trình trọng điểm có nguy cơ mất an toàn, nhất là hồ chứa nhỏ do cấp xã quản lý, để kịp thời cập nhật phương án ứng phó.

Việc vận hành hạ thấp mực nước hồ theo quy trình là yêu cầu bắt buộc, sẵn sàng đón lũ, đồng thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xả lũ bất thường gây nguy hiểm cho vùng hạ du.

Những hồ chứa đang thi công càng phải đặc biệt chú ý, không được giữ mực nước cao. Trước khi xả lũ, các đơn vị vận hành phải thông báo sớm và kịp thời cho người dân ở hạ du để chủ động phòng tránh.

Ngoài ra, phương án tiêu úng cho cây trồng phải được chuẩn bị sẵn sàng. Các vùng có dự báo mưa lớn cần nhanh chóng tiêu nước đệm, vận hành công trình tiêu úng để giảm thiểu thiệt hại.

Với những hồ chứa có cửa van điều tiết, công tác quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phải được thực hiện nghiêm túc, đồng thời xây dựng kịch bản vận hành cụ thể theo dự báo mưa. Sau mỗi đợt mưa lũ, các đơn vị cần đánh giá lại quá trình vận hành, từ đó báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

Trong thời gian có mưa lũ, các đơn vị liên quan phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng thường trực tại công trình có nguy cơ sự cố, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.