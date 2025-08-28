Thủy Đoàn I ứng cứu người dân vùng lũ tại Thanh Hóa

TPO - Với sự giúp đỡ của Thủy đoàn 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) hàng trăm hộ dân ở xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa đã có nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt và sơ tán đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn I hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão.

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu, nhiều hộ dân rơi vào tình trạng bị cô lập. Ngày 27/8, Thủy đoàn I đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng có mặt tại các điểm ngập nặng để hỗ trợ.

Lực lượng đã khẩn trương tổ chức giải cứu, đưa người dân đến nơi an toàn; đồng thời cấp phát mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Cụ già được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Văn Chiêu - Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn I cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của chính quyền địa phương đơn vị đã chủ động cử 5 cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm trong công tác cứu nạn, cứu hộ, cùng xuồng máy Công an nhân dân đến Thanh Hóa để chủ động giúp đỡ người dân.

Điển hình, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã sử dụng xuồng Công an nhân dân đưa bác sĩ tiếp cận hộ gia đình bị nước ngập sâu, đưa 1 cụ già đang bệnh nặng đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau 1 ngày thực hiện nhiệm vụ, Thủy đoàn 1 đã cấp phát hàng trăm thùng mì tôm, nước uống cho các hộ dân bị ngập lụt, cô lập và giúp đỡ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn I đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, mang lại sự yên tâm, tin tưởng cho người dân vùng lũ.