Xã hội

Google News

Danh tính về 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở taluy ở Lâm Đồng

TPO - Nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở taluy phía sau quán cà phê ở Lâm Đồng được xác định là một nam, một nữ cùng 16 tuổi, trú ở tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 13/8, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phát thông tin tới báo chí liên quan vụ sạt lở taluy khiến 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, chiều 12/8, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 108, đường Hùng Vương, làm sập bờ taluy phía sau quán cà phê Tây Hồ. Khu vực taluy này thuộc đất nhà ông Nguyễn Đình An, xây từ khoảng năm 2015.

Hiện trường vụ sạt lở taluy.

Sự cố khiến hai thiếu niên 16 tuổi là N.T.D.Q. và D.T.N. (cùng trú xã Đơn Dương, Lâm Đồng), thiệt mạng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng cứu hộ đưa người bị nạn đi cấp cứu, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm và triển khai khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong, đồng thời thống kê thiệt hại, đánh giá nguy cơ để có biện pháp đảm bảo an toàn lâu dài cho khu vực.

Thái Lâm
