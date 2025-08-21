Video: Núi sạt lở xuống quốc lộ, người dân Sơn La hoảng loạn tháo chạy

TPO - Vào khoảng 10 giờ sáng 21/8, Quốc lộ 4G, đoạn qua xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ sạt lở đá từ núi cao xuống, khiến giao thông tại khu vực này ùn tắc cục bộ.

Sạt lở đá ở Sơn La. Video: NDCC.

Hàng trăm m3 đá từ trên cao bất ngờ trượt xuống, lấp kín mặt đường. May mắn, thời điểm xảy ra sự việc, người dân kịp phát hiện, hô hoán để những người và phương tiện di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khu vực sạt lở nằm trên vùng núi đá cao, hẻo lánh, không có nhà dân nên không có thiệt hại về người hay tài sản.

Sạt lở đá nghiêm trọng ở Sơn La. Ảnh: NDCC.

Quốc lộ 4G là tuyến đường độc đạo nối các xã trong huyện Sốp Cộp với bên ngoài, lưu lượng người và phương tiện thường xuyên cao, dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ ngay sau vụ sạt lở.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo xã Sốp Cộp đã phối hợp lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phân luồng, đặt biển cảnh báo, đồng thời bố trí máy móc, nhân lực xúc, san gạt đá để sớm thông tuyến.