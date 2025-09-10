Đã thông đoạn sạt lở trên Quốc lộ 32 qua Lào Cai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đoạn quốc lộ 32 qua xã Púng Luông (tỉnh Lào Cai) bị hàng trăm mét khối đất đá sạt lở, vùi lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông. Đến nay, tuyến đường đã được thông trở lại, các phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Video: Thông tuyến đoạn QL 32 tại Lào Cai.

Ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I, Lào Cai cho biết, khoảng 17h ngày 9/9, trên tuyến quốc lộ 32, đoạn Km 290+100, Ql 32, xã Púng Luông hàng trăm mét khối đất đá sạt khiến giao thông bị ách tắc. Do sự cố xảy ra vào chiều muộn và đêm tối nên lực lượng chức năng chưa thể xử lý ngay.

Xã Púng Luông đã huy động lực lượng công an xã trực, gác, căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Từ sáng sớm ngày 10/9, các máy móc túc trực sẵn nên đơn vị đã nhanh chóng triển khai khắc phục.

Máy móc thực hiện san gạt đất đá, thông tuyến đường.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 cũng huy động 2 máy xúc, gần 10 công nhân triển khai thông tuyến.

Đến khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, tuyến đường đã được thông xe bước một. Ông Hương thông tin, trong quá trình thi công, các phương tiện vẫn có thể lưu thông nhưng thỉnh thoảng phải tạm dừng để máy móc xử lý khối đất đá còn sót lại.

Ông Hương cho biết thêm, khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở, do đó, đơn vị luôn bố trí sẵn phương tiện, nhân lực để ứng phó, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian ngắn nhất khi sự cố xảy ra.

Trước đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, khu vực này từng bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc đường nhiều giờ.

