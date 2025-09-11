Mưa lớn gây sạt lở vùi lấp nhà ở Lâm Đồng, thiệt hại hàng tỷ đồng

TPO - Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày gây sạt lở đất, vùi lấp một căn nhà ở Lâm Đồng, làm nhiều diện tích cây trồng, cơ sở hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, trong hai ngày 9-10/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hứng chịu mưa to đến rất to kèm gió lốc, khiến đời sống và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Tại một số khu vực ghi nhận lượng mưa lên tới gần 100mm, cao nhất là phường Xuân Hương - Đà Lạt với 92,8mm.

Camera của người dân ghi lại cảnh nước lớn cuốn trôi nhiều xe máy cùng ô tô.

Mưa lớn không gây thiệt hại về người nhưng đã kéo theo nhiều sự cố. Đơn cử, tại phường Đông Gia Nghĩa, đất sạt lở vùi kín một căn nhà gỗ 25m² và đe dọa nhiều hộ dân lân cận. Tại phường Nam Gia Nghĩa xảy ra vụ sạt lở đất khoảng 1.000m² với khối lượng gần 900m³, ảnh hưởng trực tiếp đến đất của 4 hộ dân.

Bên cạnh đó, một số khu dân cư ở các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt cũng rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ. Nhiều tuyến đường chính trên địa bàn TP Đà Lạt cũ như: Phan Đình Phùng, Trần Quốc Toản nối dài, Lê Văn Tám... bị ngập sâu từ 0,3 - 0,6m.

Hiện trường vụ sạt lở ở phường Đông Gia Nghĩa. Ảnh người dân cung cấp.

Trước tình hình trên, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai phương án “4 tại chỗ”: di dời tài sản, giăng dây cảnh báo, khơi thông dòng chảy và đảm bảo giao thông an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, tổng thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng. Hiện chính quyền tỉnh yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến thời tiết và kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.