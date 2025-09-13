Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lào Cai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng đường vào Làng Nủ

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn đêm 12 rạng sáng 13/9, tại xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra tình trạng nước sông dâng cao, một số đoạn đường bị sạt lở, ngập úng.

Trên Quốc lộ 70 và các tuyến đường liên thôn, một số vị trí taluy dương bị sạt lở, bùn đất tràn xuống gây trơn trượt, đi lại khó khăn.

Trên tuyến đường vào Làng Nủ xuất hiện sạt lở nhỏ; nước kèm theo bùn đất chảy qua mặt đường. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu ven sông bị ngập nước tạm thời.

8201.jpg
8200.jpg
Một số đoạn trên Quốc lộ 70, đường dẫn lên Làng Nủ bị sạt lở, ngập úng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện cơ giới khắc phục bước đầu, tình hình đang dần ổn định.

UBND xã Phúc Khánh khuyến cáo người dân thận trọng khi đi lại, hạn chế sử dụng xe máy, không di chuyển qua các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở trong thời tiết mưa lớn.

8202.jpg
Nước sông dâng cao.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và kịp thời báo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, nước dâng bất thường để có phương án xử lý.

Cách đây hơn 1 năm, ngày 10/9/2024, hoàn lưu bão số 3 (Yagi) đã gây sạt lở kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, khiến 67 người thiệt mạng và mất tích, tàn phá nặng nề tài sản và sinh kế.

Nhờ sự chung tay của cả nước, giờ đây Làng Nủ đang hồi sinh với khu tái định cư mới gồm 40 căn nhà sàn kiên cố cùng hạ tầng đồng bộ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thành Đạt
#mưa lớn Lào Cai #sạt lở đất Phúc Khánh #ngập úng Làng Nủ #quốc lộ 70 sạt lở #cứu hộ khắc phục sạt lở #biến đổi khí hậu Lào Cai #khuyến cáo người dân mưa lũ #bão số 3 Yagi ảnh hưởng #hồi sinh Làng Nủ sau lũ #biện pháp phòng chống sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục