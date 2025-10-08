Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Yên Xuân

TPO - Ngày 8/10, UBND TP. Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí xảy ra sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Yên Xuân.

Theo UBND TP. Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn xã Yên Xuân có mưa lớn và xảy ra hiện tượng sạt lở đất từ sườn đồi phía sau khu dân cư, gây nguy hiểm cho người và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, vị trí trượt lở thuộc thôn 5, khu vực chợ Cò (đối diện UBND xã Yên Xuân), nằm bên trái tuyến đường liên xã, theo hướng từ Làng Văn hóa các dân tộc đi Yên Bình (tỉnh lộ 446).

Một số hộ dân khu vực sạt lở thuộc chợ Cò, xã Yên Xuân đã được di tản trong đợt mưa lũ sau bão số 10

Kết quả kiểm tra trên sườn đồi khu vực sạt lở xuất hiện các khe nứt có kích thước lớn (rộng khoảng 0,5m, sâu quan sát được khoảng 2,0m); phạm vi ảnh hưởng, sạt trượt khoảng trên 250m, đe dọa trực tiếp đến an toàn của 31 hộ dân phía dưới.

Nguyên nhân trực tiếp gây ra sạt lở được xác định do thiên tai, mưa lớn kéo dài kết hợp với điều kiện địa hình dốc, địa chất khu vực yếu.

UBND thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của các vết nứt, cung sạt.

Đồng thời, thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm. Rà soát, vận động, kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn.

Đối với các hộ dân phải di dời, UBND thành phố yêu cầu triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao UBND xã Yên Xuân áp dụng các biện pháp phi công trình khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nêu trên nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố sạt lở gây ra; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ” như chằng chống gia cố, đào bạt, hạ tải,…

Hồi cuối tháng 9, hoàn lưu bão số 10, cộng mưa lớn kéo dài cũng đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư Chợ Cò (xã Yên Xuân, Hà Nội). Vì thế, lực lượng chức năng cũng đã phải di dời khẩn cấp 5 hộ dân với gần 20 nhân khẩu đến nơi an toàn.