Ninh Bình tập trung ứng phó bão số 11

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (Matmo) với khả năng gây mưa lớn, gió giật mạnh, ngập lụt và sạt lở đất, tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó ở cấp độ cao nhất. Tinh thần “không để bị động, bất ngờ” được quán triệt từ chính quyền cấp tỉnh đến tận cơ sở, thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Kích hoạt toàn hệ thống phòng chống bão lũ

Ngày 5 và 6/10, các tàu cá đã di chuyển về bờ để tránh bão tại sông Ninh Cơ, Hải Thịnh, Ninh Bình. Ảnh: Công Hướng.

Theo Công điện khẩn số 22 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh được đặt trong trạng thái ứng phó cấp độ cao nhất. Tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát phương án phòng, chống bão kết hợp mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân.

Trước đó, tại công điện số 20 và 21, tỉnh cũng đã yêu cầu kích hoạt lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt hoạt động tàu thuyền, hồ đập và các công trình đê kè xung yếu. “Tinh thần là chủ động từ sớm, chuẩn bị từ xa, ứng phó tại chỗ”, một lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự – Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhấn mạnh.

Nhiều tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão. Ảnh: Công Hướng.

Từ 6h sáng 5/10, Ninh Bình đã chính thức cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi và yêu cầu toàn bộ phương tiện đang hoạt động trở về nơi neo đậu an toàn trước 17h cùng ngày. Lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền địa phương rà soát, thống kê và kiểm soát chặt chẽ số lượng tàu thuyền, tuyệt đối không để ngư dân ở lại vùng nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và Đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở mái đê cửa sông Hồng, đê biển xã Giao Minh.

Không để “điểm yếu nhỏ thành sự cố lớn”

Nhiều đoạn bờ đê ở Hải Thịnh bị hư hỏng do bão số 10 đã được khắc phục. Ảnh: Công Hướng.

Tại các xã ven biển Kim Sơn, Hải Thịnh, địa bàn xung yếu của tỉnh, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người dân ở nhà yếu, khu vực thấp trũng đến nơi an toàn. Các hộ dân trong vùng có nguy cơ ngập sâu được vận động mang theo nhu yếu phẩm, đèn pin, áo phao để chủ động phòng tránh.

Song song với công tác di dân, tỉnh cũng tập trung gia cố đê biển, đê cửa sông, hồ đập và công trình tiêu thoát nước đô thị. Lực lượng thanh niên, dân quân, công an, quân đội được huy động tại chỗ để kiểm tra, tuần tra, khắc phục kịp thời những vị trí có dấu hiệu sạt lở, thẩm lậu nước.

Không chỉ trong chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền, cảnh báo cũng được thực hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông, đài phát thanh, loa truyền thanh cơ sở. Người dân được hướng dẫn cụ thể về cách chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, dự trữ nhu yếu phẩm và không ra khỏi nhà trong thời điểm bão đổ bộ.

Người dân xã Hải Thịnh gia cố lại nhà cửa để ứng phó với bão. Ảnh: Công Hướng.

Bão số 11 được dự báo có khả năng ảnh hưởng rộng, kết hợp với hoàn lưu mưa lớn sau bão gây ngập lụt, sạt lở. Vì vậy, tỉnh Ninh Bình đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt đê điều, hồ đập, coi đây là tuyến phòng thủ quan trọng nhất. Các địa phương phải phát hiện sớm, xử lý kịp thời mọi sự cố, không để “vỡ trận” từ những điểm yếu nhỏ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Môi trường Ninh Bình cho biết đang phối hợp với lực lượng thủy lợi, công an và quân đội kiểm tra toàn bộ các tuyến đê xung yếu. Mọi điểm nguy cơ đều có người túc trực, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

