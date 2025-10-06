Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ninh không có thiệt hại trong bão số 11

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng sớm 6/10, bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại TP Móng Cái và các địa bàn lân cận, thời tiết ghi nhận gió cấp 5-6, giật cấp 6-7, kèm mưa nhỏ đến mưa vừa ngắt quãng.

Tối 5/10, các phường, xã thuộc TP Móng Cái cũ trải qua một đêm khá căng thẳng khi dự báo đây sẽ là nơi tâm bão đổ bộ trực tiếp. Tuy nhiên, đến khoảng 22h, hướng di chuyển của bão chuyển lên phía TP Khâm Châu (Trung Quốc). Nhờ đó, khu vực biên giới Việt - Trung chỉ chịu ảnh hưởng của các đợt mưa gió nhẹ.

0c5d7.jpg
6f4a8b.jpg
b04eb.jpg
Hình ảnh ghi nhận khu vực Móng Cái cũ vào lúc 7h sáng nay (6/10).

Sáng 6/10, thời tiết tại Móng Cái đã ổn định trở lại, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân diễn ra bình thường, an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Móng Cái 1, cho biết: “Phường không có thiệt hại do bão số 11. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn theo dõi sát hoàn lưu mưa sau bão, tuyệt đối không chủ quan, lơ là”.

Từ đêm 5 đến rạng sáng 6/10, các xã thuộc Tiên Yên, Đầm Hà và một số khu vực lân cận có mưa nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa trung bình dưới 50 mm, gió cấp 5-6, giật cấp 6-7. Các địa phương này vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa bão để chủ động triển khai biện pháp phòng, chống.

Tại Đặc khu Vân Đồn, khoảng 5h sáng 6/10 xuất hiện những đợt mưa vừa, gió biển mạnh cấp 7-8. Tuy nhiên, toàn bộ tàu thuyền và phương tiện khai thác thủy sản đã được đưa về nơi neo đậu an toàn từ trước, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Trước và trong khi bão đổ bộ, Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, ven sông suối dễ xảy ra lũ ống, lũ quét; kiểm tra các ngôi nhà không đảm bảo an toàn để chủ động di dời người dân khi cần thiết.

Các phương án cứu hộ, cứu nạn được chuẩn bị sẵn, lực lượng và phương tiện túc trực sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh. Hệ thống thông tin liên lạc được yêu cầu đảm bảo thông suốt để phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó bão, mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên tình hình mưa, lũ kéo dài và các biện pháp phòng tránh để người dân chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản một cách an toàn và hiệu quả.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #bão số 11 #địa phương an toàn #ứng phó bão #biên giới Việt-Trung #dự báo thời tiết #phòng chống thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục