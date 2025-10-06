Quảng Ninh không có thiệt hại trong bão số 11

TPO - Sáng sớm 6/10, bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại TP Móng Cái và các địa bàn lân cận, thời tiết ghi nhận gió cấp 5-6, giật cấp 6-7, kèm mưa nhỏ đến mưa vừa ngắt quãng.

Tối 5/10, các phường, xã thuộc TP Móng Cái cũ trải qua một đêm khá căng thẳng khi dự báo đây sẽ là nơi tâm bão đổ bộ trực tiếp. Tuy nhiên, đến khoảng 22h, hướng di chuyển của bão chuyển lên phía TP Khâm Châu (Trung Quốc). Nhờ đó, khu vực biên giới Việt - Trung chỉ chịu ảnh hưởng của các đợt mưa gió nhẹ.

Hình ảnh ghi nhận khu vực Móng Cái cũ vào lúc 7h sáng nay (6/10).

Sáng 6/10, thời tiết tại Móng Cái đã ổn định trở lại, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân diễn ra bình thường, an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Móng Cái 1, cho biết: “Phường không có thiệt hại do bão số 11. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn theo dõi sát hoàn lưu mưa sau bão, tuyệt đối không chủ quan, lơ là”.

Từ đêm 5 đến rạng sáng 6/10, các xã thuộc Tiên Yên, Đầm Hà và một số khu vực lân cận có mưa nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa trung bình dưới 50 mm, gió cấp 5-6, giật cấp 6-7. Các địa phương này vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa bão để chủ động triển khai biện pháp phòng, chống.

Tại Đặc khu Vân Đồn, khoảng 5h sáng 6/10 xuất hiện những đợt mưa vừa, gió biển mạnh cấp 7-8. Tuy nhiên, toàn bộ tàu thuyền và phương tiện khai thác thủy sản đã được đưa về nơi neo đậu an toàn từ trước, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Trước và trong khi bão đổ bộ, Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, ven sông suối dễ xảy ra lũ ống, lũ quét; kiểm tra các ngôi nhà không đảm bảo an toàn để chủ động di dời người dân khi cần thiết.

Các phương án cứu hộ, cứu nạn được chuẩn bị sẵn, lực lượng và phương tiện túc trực sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh. Hệ thống thông tin liên lạc được yêu cầu đảm bảo thông suốt để phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó bão, mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên tình hình mưa, lũ kéo dài và các biện pháp phòng tránh để người dân chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản một cách an toàn và hiệu quả.