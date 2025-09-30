Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp ứng phó sạt lở tại Suối Hai và Ba Vì

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả trước tình hình sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì đe dọa an toàn của nhiều hộ dân sinh sống.

Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Theo đó, trước tình hình sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu); khu vực xóm Xẩm, thôn 9; thôn 1 và thôn 6 tại địa bàn xã Suối Hai và thôn Yên Sơn và thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì đe dọa an toàn của nhiều hộ dân sinh sống, UBND TP Hà Nội yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.

c987a058-4f54-43d6-8046-20579d80ba42.jpg
Sạt lở tại xã Suối Hai trước đó. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm. Rà soát, vận động, kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn.

Đối với các hộ dân phải di dời, kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư. Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn.

UBND xã Suối Hai và xã Ba Vì có trách nhiệm triển khai biện pháp công trình khẩn cấp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực sạt lở. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp theo diễn biến tình hình thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Suối Hai và xã Ba Vì căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai. Hướng dẫn UBND xã Suối Hai và xã Ba Vì tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, tổ chức xử lý sự cố khu vực hồ Hóc Cua...

Trần Hoàng
