Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở bãi tắm ở Huế

TPO - Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An, Huế) do ảnh hưởng của bão số 10, UBND TP Huế đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để kịp thời ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới tại khu vực nguy hiểm này.

Ngày 5/10, UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai nhằm khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An - khu vực hiện bị xâm thực nghiêm trọng sau bão số 10.

Hạ tầng bãi tắm Phú Thuận bị triều cường, sóng lớn gây hư hại nghiêm trọng﻿ sau bão số 10.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng hoàn lưu bão, triều cường dâng cao khiến đoạn bờ biển bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An) bị sạt lở kéo dài hơn 300m, ăn sâu vào bờ khoảng 70m, cuốn trôi nhiều hạng mục hạ tầng và uy hiếp tuyến Quốc lộ 49B. Hiện khu vực này tiềm ẩn nguy cơ hình thành cửa biển mới, đe dọa trực tiếp đời sống người dân ven biển.

Trước tình hình trên, UBND TP Huế giao Chủ tịch UBND phường Thuận An huy động lực lượng, phương tiện, bố trí trực ứng cứu, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sạt lở tại hiện trường và kịp thời triển khai biện pháp xử lý khẩn cấp. Đồng thời, huy động các nguồn lực hợp pháp để gia cố, chống sạt lở tạm thời, hạn chế thiệt hại trong các đợt mưa bão sắp tới.

Khoảng cách từ mép nước biển đến bờ phá Tam Giang chỉ còn khoảng 250m, nên nguy cơ mở cửa biển﻿ trở lại là rất cao.

UBND TP Huế yêu cầu địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại an toàn; kết hợp tăng cường tuyên truyền để du khách và người dân chủ động phòng tránh.

UBND TP Huế giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển Thuận An, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, thống nhất. Sở Tài chính được giao tham mưu bố trí kinh phí để triển khai công tác ứng phó khẩn cấp.

UBND TP Huế hiện chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án﻿ xử lý khẩn cấp, chống sạt lở bờ biển Thuận An.

Ông Lê Đình Phong - Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết, khu vực bãi tắm Phú Thuận từng bị vỡ và hình thành cửa biển mới trong trận lụt lịch sử tháng 11/1999, sau đó được hàn khẩu ổn định kể từ năm 2021. Hiện khoảng cách từ mép nước biển đến bờ nước phá Tam Giang chỉ còn khoảng 250m, nên nguy cơ mở cửa biển trở lại là rất cao nếu tiếp tục xảy ra bão và lũ lớn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế, các đợt thiên tai vừa qua đã gây xói lở hơn 10,3km bờ biển toàn thành phố, trong đó nghiêm trọng nhất là tại các phường Phong Quảng, Thuận An, xã Phú Vinh và Vinh Lộc. Tốc độ xói lở ăn sâu vào đất liền trung bình mỗi năm từ 5 đến 7m, có nơi từ 20 đến 50m, đe dọa tính mạng và tài sản của hơn 1.000 hộ dân ven biển.