Xã hội

Google News

Huế:

Sạt lở đồi núi ở Chân Mây - Lăng Cô, giao thông ách tắc

Ngọc Văn
TPO - Một vụ sạt lở đồi núi xảy ra chiều nay tại vùng Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế, vùi lấp đường sá, làm ách tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho khu vực dân cư lân cận.

VIDEO: Đất đá từ núi tràn xuống, chặn đường ven sông tại Huế.

Chiều 3/12, tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) xảy vụ sạt lở núi làm vùi lấp đường dân sinh ven sông Bù Lu đoạn gần vị trí tuyến dẫn vào một khu du lịch.

sat-lo-canh-duong-1.jpg
Tuyến đường ven sông Bù Lu (xã xã Chân Mây - Lăng Cô) đoạn giao với đầu tuyến đường ven núi Cảnh Dương dẫn vào khu du lịch đã bị bùn đất vùi lấp.﻿

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra vụ sạt lở đất đá ở khu vực kể trên, tại địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô có mưa rất to. Nước lớn từ các sườn dốc của núi Cảnh Dương dồn về ào ạt bên dưới gây ra tình trạng xói lở đất nghiêm trọng. Hàng chục m3 bùn đất từ sườn núi theo nước lũ tràn xuống đường, gây vùi lấp hệ thống giao thông ven sông Bù Lu, trong đó có đoạn đầu dẫn vào tuyến đường độc đạo đến một khu du lịch.

sat-lo-canh-duong-2.jpg
sat-lo-canh-duong-3.jpg
Nước lũ từ đồi cao tràn xuống mang theo đất đá vùi lấp đường sá.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã cho biết, hiện chính quyền địa phương phối hợp với Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cơ quan chức năng bố trí lực lượng ứng trực, đặt cảnh báo nguy hiểm, đồng thời thông tin tình hình sạt lở trên các mạng lưới truyền thông để người dân chủ động phòng tránh.

sat-lo-canh-duong-cu.jpg
Núi Cảnh Dương (xã Chân Mây - Lăng Cô) từng bị sạt lở nghiêm trọng﻿, vùi lấp đường sá vào tháng 12/2020.

Trước đó, đầu tháng 12/2020, khu vực này từng xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông kéo dài. Vị trí sạt lở là mái taluy dương chống trượt gãy sườn đồi bảo vệ tuyến đường bộ độc đạo dẫn vào khu du lịch Laguna thuộc núi Cảnh Dương (thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc cũ, nay là xã Chân Mây - Lăng Cô).

Sau thời gian được xử lý chống sạt trượt ổn định, đến nay, tình trạng này lại tái diễn do mưa lớn.

Ngọc Văn
