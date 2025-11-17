Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Đà Nẵng có trung tâm thương mại xanh chuẩn quốc tế đầu tiên

Giang Thanh
TPO - Trung tâm thương mại đạt chuẩn Công trình xanh EDGE Advanced của IFC (Thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) đầu tiên ở Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động.

Sáng 17/11, tại Đà Nẵng, Trung tâm Thương mại MM Supercenter chính thức được đưa vào hoạt động. Đây là trung tâm thương mại chuẩn xanh đầu tiên của Đà Nẵng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững của thành phố.

tp-trung-tam-thuong-mai-xanh.png
Đà Nẵng có trung tâm thương mại xanh chuẩn quốc tế đầu tiên với vốn đầu tư 20 triệu USD. Ảnh: Giang Thanh

Trung tâm có diện tích khoảng 20 nghìn m2 với vốn đầu tư 20 triệu USD, được thiết kế đạt tiêu chuẩn Công trình xanh EDGE Advanced do IFC (Thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) công nhận.

Đây sẽ là nơi tiên phong áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tối ưu vận hành, bao gồm hệ thống chiếu sáng thông minh, thiết bị tiết kiệm nước, vật liệu cách nhiệt tiên tiến và công nghệ quản lý năng lượng tự động; góp phần giảm lượng phát thải carbon.

Với việc được xây dựng và thiết kế theo chuẩn EDGE, trung tâm tiết kiệm được 42% năng lượng, 47% lượng nước và 33% lượng carbon tích tụ trong vật liệu.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bên cạnh bổ sung một địa chỉ mua sắm cho người dân, việc đưa vào vận hành một trung tâm thương mại theo chuẩn EDGE còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy phát triển thương mại xanh, kinh tế xanh của thành phố; đẩy mạnh kết nối và tiêu thụ nông sản, sản phẩm của địa phương.

tp-trung-tam-thuong-ai-xanh-2.jpg
Việc đưa vào vận hành một trung tâm thương mại theo chuẩn EDGE còn góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xanh của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết, dự án thể hiện tầm nhìn “xanh hóa – số hóa – bền vững hóa” của doanh nghiệp cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Đà Nẵng.

Được biết, 90% sản phẩm được bán tại đây có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, thể hiện cam kết gắn bó với cộng đồng địa phương và phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt bền vững. Đặc biệt, khu vực hàng OCOP và đặc sản giới thiệu hơn 100 sản phẩm “cộp mác Đà Nẵng” được đặt tại vị trí trung tâm, trưng bày bắt mắt để quảng bá đến khách hàng và du khách quốc tế.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận 425 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai từ doanh nghiệp và các đối tác.

Giang Thanh
#trung tâm thương mại #Đà Nẵng #xanh #bền vững #giải pháp tiết kiệm năng lượng #công trình xanh #sản phẩm địa phương

