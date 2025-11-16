Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Biến rác thải ngư cụ thành tài nguyên thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trường Đại học Kiên Giang vừa đưa vào hoạt động Không gian tái chế nhựa thuộc Dự án Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam (Net-works). Không gian tích hợp công nghệ thu gom và tái chế rác thải ngư cụ, trung tâm đào tạo, truyền thông và nền tảng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp xanh cho sinh viên.

Dự án Net-works được triển khai từ năm 2023 với sự đồng hành của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Ostfalia (CHLB Đức) và các doanh nghiệp địa phương, nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong môi trường biển.

z7226277004040-57478cea28f92aad21713e689931a225.jpg
Không gian tái chế nhựa thuộc Dự án Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam tại Trường Đại học Kiên Giang.

Sau hơn hai năm triển khai, dự án đã xây dựng hoàn chỉnh Không gian tái chế nhựa và rác thải ngư cụ, nơi tích hợp công nghệ thu gom, phân loại và tái chế trực quan; đồng thời phục vụ cho hoạt động học tập, nghiên cứu và truyền thông cộng đồng. Nơi đây còn thành phòng thực hành, đào tạo giảng viên và sinh viên về quy trình tái chế thân thiện môi trường, từng bước hình thành đội ngũ “đại sứ xanh” của Trường Đại học Kiên Giang.

Dự án còn kết Nhà trường – Doanh nghiệp – Cơ quan quản lý – Ngư dân nhằm biến rác thải thành nguồn nguyên liệu, tạo chuỗi giá trị mới trong phát triển kinh tế biển bền vững. Qua dự án còn lan tỏa nhận thức cộng đồng; nhiều sinh viên đã chủ động tham gia thu gom, sáng tạo sản phẩm tái chế và chia sẻ thông điệp “Không để rác thải quay về biển”.

z7226277378659-f697a714930d9bd40abee5320ebd73cc.jpg
TS. Nguyễn Văn Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang phát biểu.

TS. Nguyễn Văn Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết, rác thải nhựa, đặc biệt rác thải ngư cụ đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với môi trường biển. Vì thế, việc đưa vào vận hành Không gian tái chế nhựa là bước tiến quan trọng trong nỗ lực gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực tiễn sản xuất. Công trình phục vụ hoạt động học tập – nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên, nơi trình diễn, chuyển giao và lan tỏa mô hình tái chế xanh ra cộng đồng.

Thầy Thành tin rằng, Không gian tái chế nhựa sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và lan tỏa tri thức xanh, góp phần nâng cao năng lực của sinh viên, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đổi mới vì môi trường.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh - Trưởng Ban Quản lý Dự án Net-works (Trường Đại học Kiên Giang) cho biết thêm, không gian tái chế nhựa là kết quả nổi bật của hơn hai năm triển khai dự án. Nơi đây tích hợp công nghệ thu gom, phân loại và tái chế rác thải ngư cụ cũng như phục vụ đào tạo, nghiên cứu và truyền thông cộng đồng.

Cũng theo TS Khanh, dự án đã từng bước hình thành mạng lưới kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – cơ quan quản lý và ngư dân, qua đó thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn biển.

Trong giai đoạn tới, Trường Đại học Kiên Giang xác định, Không gian tái chế nhựa không chỉ là phòng thí nghiệm mà là nền tảng để phát triển hệ sinh thái học tập – sáng tạo – khởi nghiệp xanh. Biến nơi đây thành không gian học tập mở cho sinh viên các ngành Khoa học Môi trường, Kỹ thuật, Quản lý tài nguyên, và cả sinh viên ngoài trường đến tham quan, trải nghiệm quy trình tái chế. Khuyến khích giảng viên và sinh viên đề xuất các đề tài, sáng chế, hoặc mô hình thử nghiệm sử dụng nhựa tái chế – từ đồ dùng học tập, vật liệu xây dựng đến sản phẩm thương mại.

Ngoài ra, qua đây tăng cường liên kết với các hợp tác xã ngư dân, doanh nghiệp xử lý rác thải, và các tổ chức phi chính phủ để hình thành chuỗi giá trị xanh, nơi mỗi mảnh rác đều có thể trở thành nguyên liệu hữu ích.

z7226277534647-535422c0acab028805b66c06f4b7cd4c.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Kiên Giang cùng đối tác khánh thành Không gian tái chế nhựa.
Hòa Hội
#Kiên Giang #tái chế #nhựa #ngư cụ #ngư dân #Trường Đại học Kiên Giang #môi trường #ô nhiễm

