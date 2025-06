142 thí sinh ở Kiên Giang vượt biển đi thi tốt nghiệp THPT

TPO - Chiều 24/6, 142 học sinh lớp 12 từ 3 xã đảo Hòn Tre, Lại Sơn và An Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) đã vượt biển vào đất liền chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đồng hành cùng các em có những chuyến xe nghĩa tình.

Để hỗ trợ các thí sinh các đảo vào đất liền thi tốt nghiệp THPT,Ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang đã huy động phương tiện và lực lượng để đón, đưa học sinh từ bến tàu Rạch Giá đến điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, nơi các em sẽ chính thức tham dự kỳ thi từ ngày mai (25/6).

Chiều 24/6, ngay khi cập bến tàu Rạch Giá, các sĩ tử được cán bộ, chiến sĩ Ban Thanh niên Công an tỉnh đưa đón tận tình đến điểm thi.

Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, với học sinh vùng đảo, hành trình thi cử không chỉ áp lực học hành, còn cả một chặng đường vượt sóng gió. "Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ tối đa, bố trí phương tiện, đảm bảo các em đến điểm thi an toàn và đúng giờ. Dù không có người thân đi cùng, nhưng các em không hề đơn độc. Cán bộ, chiến sĩ công an sẽ luôn sát cánh, làm điểm tựa cho các em”, trung tá Quốc nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Kiên Giang có hơn 15.600 thí sinh, dự thi tại 30 điểm thi, với 687 phòng thi chính thức, 60 phòng dự phòng và 35 phòng chờ. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.