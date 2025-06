Tình huống khẩn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Ứng phó ra sao?

TPO - Hôm nay, gần 1.000 học sinh trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tham gia Diễn đàn Điều em muốn nói năm 2025 với chủ đề nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp cùng báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức.