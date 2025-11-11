Gia hạn dự án đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu hơn 1.200 tỷ đồng

TPO - Ngày 11/11, UBND TP. Cần Thơ làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về tình hình thực hiện Dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũ, tổng vốn đầu tư hơn 1.211 tỷ đồng.

Dự án nhằm phát triển hệ thống các đô thị vùng ĐBSCL theo quy hoạch, xây dựng Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuẩn đô thị xanh, văn minh. Dự án do UBND tỉnh Hậu Giang cũ làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 1.211 tỷ đồng.

Trong đó, vốn vay AFD hơn 780 tỷ đồng (trung ương cấp phát 50%, địa phương vay lại 50%); vốn ODA không hoàn lại gần 41 tỷ đồng; vốn đối ứng gần 390 tỷ đồng. Tới nay, dự án đang triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết, theo quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang trước đây, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn năm 2023 - 2026. Theo Hiệp định vay đã ký, thời hạn rút vốn đến tháng 1/2031. Do đó, thời gian triển khai dự án sẽ phải điều chỉnh lại, dự kiến trong năm 2026, Ban sẽ trình cấp thẩm quyền xin gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Theo ông Anh, Dự án gồm các hạng mục như chống ngập, chống sạt lở, xây dựng hệ thống thoát nước mưa, bờ kè, hệ thống thu gom nước, trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải; phát triển không gian công cộng, cải tạo hồ Xáng Thổi, xây dựng kè, cống kiểm soát, cảnh quan…

Tháng 9/2025, gói thầu xây dựng các hạng mục kè và hạ tầng xanh đã khởi công. Tới đây các gói thầu chính được khởi công, thủ tục đầu tư, giải ngân, bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục được thực hiện.

Tuy nhiên, theo ông Anh, hiện Ban đã làm thủ tục tạm ứng hơn 93 tỷ đồng cho gói thầu kè và hạ tầng xanh, nhưng đến nay chưa được nhà tài trợ giải ngân. Tháng 12/2025, dự kiến tiếp tục thực hiện tạm ứng và thanh toán các gói liên quan với tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án cũng cho biết, tháng 9/2025 đã có văn bản gửi Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) và AFD đề nghị rút vốn vay lần đầu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được vốn. Ban đề nghị AFD hỗ trợ sớm chuyển vốn để tạm ứng cho nhà thầu thi công.

Ông Hugo Pierrel - Phó Giám đốc Văn phòng AFD tại Việt Nam cho biết, dự án đang được khẩn trương triển khai. AFD sẽ xúc tiến hoàn thành các thủ tục giải ngân đúng theo cam kết. “Thành phố hỗ trợ Ban quản lý dự án bổ sung cán bộ có chuyên môn về môi trường, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án. Chúng tôi đang xúc tiến hoàn thành hỗ trợ kỹ thuật cho dự án nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho thành phố, người dân trong vùng”, ông Hugo Pierrel kiến nghị.

Một góc đô thị Ngã Bảy.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, dự án rất cần thiết, nhằm phát triển TP. Ngã Bảy cũ (nay là phường Đại Thành và phường Ngã Bảy) theo hướng đô thị xanh, hiện đại. Đặc biệt, dự án sẽ giúp nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, giảm ngập úng, bảo vệ môi trường và nâng cấp hạ tầng đô thị đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị loại III.

Ông Hòa đề nghị, nhà tài trợ sớm cho ý kiến đối với báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và hợp đồng các gói thầu sắp triển khai, nhằm đáp ứng tiến độ giải ngân năm 2025. Trong năm 2026, dự án sẽ trình cấp có thẩm quyền xin gia hạn thời gian thực hiện do thời hạn rút vốn theo hiệp định đến tháng 1/2031. Ông Hoà giao Ban quản lý dự án bổ sung nhân sự chuyên môn theo yêu cầu.