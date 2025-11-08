Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cán bộ Ban quản lý dự án lợi dụng nhiệm vụ được giao để lừa đảo gần 3 tỷ đồng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố Phạm Văn Liệt, nguyên cán bộ Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Đông Bắc, do lợi dụng nhiệm vụ được giao để lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Liệt (40 tuổi, ở phường Tân Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2018, Liệt được Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Đông Bắc giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án Khu đô thị Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Cà Mau.

576858207-880743074276240-4837356158845305685-n.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Liệt. Ảnh: CACM.

Lợi dụng việc nắm rõ danh sách các hộ đã và chưa nhận tiền bồi thường, Liệt bàn bạc với L.N.N. (58 tuổi, ở xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau) tìm cách mượn hồ sơ bồi thường nhưng không được hưởng suất tái định cư để N thực hiện hợp đồng ủy quyền với người mua các suất tái định cư, bán quyết định thu hồi, biên bản bồi thường với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Hành vi của Liệt và đồng phạm bị xác định đã lợi dụng sơ hở trong quá trình quản lý hồ sơ bồi thường để trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơ quan nhà nước và làm phát sinh khiếu nại của người dân có đất trong dự án.

Tân Lộc
#Cà Mau #lừa đảo #hồ sơ bồi thường #Phạm Văn Liệt #đất đai #tố tụng #bồi thường

Xem thêm

Cùng chuyên mục