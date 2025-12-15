Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cảnh sát dẫn giải nhóm cựu thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên đến tòa

Hoàng An
TPO - Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng cùng nhiều bị cáo là cựu kiểm sát viên, cựu thẩm phán, cựu chấp hành viên bị dẫn giải đến TAND TP Hà Nội, phục vụ việc xét xử với cáo buộc đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ” xảy ra ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị.

Trong 28 bị cáo, có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 người nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 người nguyên là luật sư, nhân viên văn phòng luật và 9 người là bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo trong các vụ/việc.

Họ bị viện kiểm sát cáo buộc trong thời gian từ năm 2020 đến 2024, có hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Theo ghi nhận của PV, phải đến 8h30 các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đưa vào tòa từ hướng dưới hầm gửi xe.

Hình ảnh cảnh sát dẫn giải các bị cáo:

2.jpg
Trong ảnh là cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường. Ông Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.
3.jpg
Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi đưa, nhận hối lộ của bị cáo xảy ra trong thời gian dài, gây nhức nhối dư luận.
1.jpg
Hầu hết nhóm cựu thẩm phán, kiểm sát viên nhận hối lộ để giảm án tù cho tội phạm hoặc ban hành quyết định kháng nghị có lợi cho phía đưa hối lộ.
4.jpg
Đáng chú ý, trong nhóm môi giới hối lộ có cả chấp hành viên thi hành án dân sự, luật sư.
5.jpg
6.jpg
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
screen-shot-2025-12-15-at-092502.png
screen-shot-2025-12-15-at-092214.png
screen-shot-2025-12-15-at-092441.png
An ninh bên ngoài phòng xử được thắt chặt.
Hoàng An
#Thẩm phán #Kiểm sát viên #Chấp hành viên thi hành án #Luật sư #Nhận hối lộ #Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng

