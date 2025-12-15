Hôm nay, hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc hầu tòa phúc thẩm

TPO - Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Phạm Văn Vọng (đều là cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) bị cáo buộc nhận hơn 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn). Sau khi bị tuyên án sơ thẩm, cả hai đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn rút đơn kháng cáo

Hôm nay (15/12), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án tù treo của các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng (đều là cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc); Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng Giá đất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)... và một số cựu quan chức khác.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) từng gửi đơn kháng cáo nhưng sau đó rút lại. Tòa cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Hậu tổng cộng 30 năm tù về ba tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hồi tháng 10 vừa qua, ông Hậu còn bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố trong vụ án thứ 2 liên quan dự án trên đất quốc phòng, tại sân bay Nha Trang cũ. Vụ án này, ông ta bị quy kết chiếm đoạt của nhà đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan.

Đối với cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, tòa sơ thẩm tuyên phạt lĩnh mức án 14 năm tù tội "Nhận hối lộ". Cùng tội, ông Lê Duy Thành bị phạt 12 năm tù; ông Phạm Hoàng Anh, lĩnh 8 năm tù; ông Lê Viết Chữ lĩnh 7 năm tù.

Ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) lĩnh 3 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…

Bản án sơ thẩm đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh; gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã "thao túng, làm tha hóa, biến chất, sa ngã, làm băng hoại đạo đức" nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương; đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Theo tòa sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khi thực hiện 14 dự án, gói thầu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ từ năm 2008-2023, đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

Sai phạm của bị cáo Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là 504,5 tỷ đồng; từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng; từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là 459 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, Nguyễn Văn Hậu đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các Sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ… với tổng số tiền 132 tỷ đồng để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, gây thiệt hại.

Điển hình như bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành mỗi người nhận của Hậu gần 50 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Vọng nhận 2 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cựu nữ Bí thư Tỉnh ủy cảm thấy đau đớn, giày vò...

Trả lời xét hỏi tại phiên sơ thẩm, cựu Bí thư Lan nói, tại hội trường xét xử có đến một nửa số bị cáo là lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc. Từ lãnh đạo sở ngành đến lãnh đạo tỉnh, rất nhiều thế hệ. Do đó, bà cảm thấy đau đớn, giày vò khi nhìn các cán bộ thế hệ trước cũng vướng án.

“Bị cáo nhận thức được sai lầm của mình, cáo trạng nêu đúng người, đúng tội. Tôi tha thiết đề nghị tòa tạo điều kiện giảm án cho các đồng chí làm sao nhân văn nhất. Cá nhân tôi sức khỏe yếu, tuổi đã cao, khi bị bắt đã tai biến và hiện đang điều trị trong bệnh viện. Mong tòa xem xét, khoan hồng để tôi sớm trở về với gia đình", bà Lan khóc.

Bà khai, lần đầu nhận 20 tỷ đồng của Nguyễn Văn Hậu năm 2017; năm 2021, trong một dịp Hậu đến nhà chơi bị cáo nhờ cho mượn 1 triệu USD; năm 2022, Hậu đến đưa một túi quà bên trong có 5 tỷ đồng.

Khi Chủ tọa hỏi: “Khoản 1 triệu USD bị cáo mượn hay yêu cầu Hậu đưa?” Bà Lan trả lời quanh co, cho rằng chị em có quan hệ thân thiết, khi nào cần thì nói Hậu đưa.

Bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người tiền nhiệm của bà Lan) khai, mình xuất thân từ nhà giáo, sau đó làm công tác xây dựng Đảng nên không có kinh nghiệm, chuyên môn làm quản lý kinh tế. Bị cáo Vọng giữ cương vị người đứng đầu Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ năm 2010 đến 2014 thì chuyển công tác.

Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, bị cáo Vọng được UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo về Nguyễn Văn Hậu có mối quan hệ với Trung ương, có thể xin được nguồn vốn Trung ương cho dự án của địa phương. Dự án đê tả sông Hồng do công ty của Hậu xin nguồn vốn về cho tỉnh nên đương nhiên là đơn vị thi công, thực hiện.

Theo bị cáo Vọng, việc mình phải đứng trước tòa hôm nay do đã tin tưởng vào các lãnh đạo cấp dưới, những người làm chuyên môn thực thụ như Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bị cáo Vọng không phủ nhận đã được Hậu “chi tiền cảm ơn”. Cuối năm 2013, gia đình bị cáo gặp vận hạn lớn khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Bạch Mai nên rất cần nhiều tiền chạy chữa. Lúc đó, Hậu đến bệnh viện thăm hỏi và gửi bị cáo gói quà có 2 tỷ đồng.

Các bị cáo khác nhiều người thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn...